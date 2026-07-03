Cần Thơ đặt mục tiêu thu 22.000 tỷ đồng từ du lịch vào năm 2030

Đón hơn 7 triệu lượt khách và đạt doanh thu khoảng 6.600 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Cần Thơ đang đứng trước cơ hội bứt phá sau khi mở rộng không gian phát triển từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Thành phố đặt mục tiêu đưa doanh thu du lịch đạt 20.000 - 22.000 tỷ đồng vào năm 2030, với hàng loạt giải pháp từ phát triển sản phẩm đặc trưng, hình thành kinh tế đêm đến thu hút các nhà đầu tư lớn.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031, đại biểu Lê Phước Đại đặt vấn đề về việc triển khai Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch trong tình hình mới. Đại biểu đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ các giải pháp để đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển du lịch của thành phố được mở rộng đáng kể. Bên cạnh thế mạnh vốn có về đô thị sinh thái sông nước, Cần Thơ còn bổ sung thêm lợi thế về du lịch biển, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống cùng nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc, tạo dư địa lớn cho phát triển trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy phát biểu

Theo ông Bảy, kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy ngành du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thành phố đón hơn 7 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ và đạt gần 60% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 382.000 lượt, tiếp tục tăng so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt trên 2,8 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 6.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

"Đây là những con số rất khả quan và là cơ sở để ngành dự báo sẽ hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Tuy nhiên, chúng tôi không đặt mục tiêu chỉ hoàn thành kế hoạch mà sẽ phấn đấu vượt trên 10% các chỉ tiêu về lượng khách, khách lưu trú và doanh thu du lịch", ông Bảy nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu chỉ tiêu doanh thu du lịch năm nay khoảng 11.400 tỷ đồng thì ngành sẽ phấn đấu đạt xấp xỉ 12.000 tỷ đồng, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố.

Khách tham quan trải nghiệm chợ nổi Cái Răng - điểm đến đặc trưng góp phần tạo nên thương hiệu du lịch sông nước Cần Thơ

Ưu tiên kích cầu và hình thành không gian kinh tế đêm

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Cần Thơ xây dựng 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết là triển khai chương trình kích cầu du lịch, đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng như du lịch sông nước, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và từng bước khai thác lợi thế du lịch biển sau sáp nhập.

Song song với phát triển sản phẩm, ngành sẽ tăng cường xúc tiến, quảng bá, đẩy mạnh chuyển đổi số, liên kết với doanh nghiệp và các địa phương để mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Một trong những dự án được kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch Cần Thơ là xây dựng không gian du lịch - thương mại từ khu vực khách sạn Nesta cũ đến chợ cổ bến Ninh Kiều. Theo ông Bảy, dự án đã được nghiên cứu, xây dựng phương án và sẽ sớm trình Thành ủy, UBND thành phố xem xét.

"Đây sẽ là khu vực ưu tiên đầu tư trong thời gian tới, hình thành không gian du lịch chất lượng cao kết hợp thương mại, dịch vụ và kinh tế đêm, góp phần tạo thêm sản phẩm hấp dẫn cho du khách", ông Bảy cho biết.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện để giữ chân du khách.

Hướng đến doanh thu 22.000 tỷ đồng vào năm 2030

Không chỉ tập trung cho mục tiêu trước mắt, ngành du lịch Cần Thơ cũng xây dựng chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu đưa doanh thu du lịch đạt từ 20.000 -22.000 tỷ đồng vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết 18.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, giải pháp đầu tiên là tiếp tục triển khai đồng bộ Nghị quyết 18, huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội hóa và thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Cần Thơ cũng xác định phát triển du lịch theo ba trụ cột chiến lược gồm du lịch sông nước Mê Kông, du lịch giải trí - sự kiện và du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, trải nghiệm.

Trong đó, thương hiệu du lịch của thành phố sẽ tiếp tục lấy sông nước Mê Kông làm hạt nhân, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp và từng bước khai thác tiềm năng du lịch biển của vùng ven biển sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Thành phố cũng định hướng hình thành khu du lịch văn hóa - thương mại - kinh tế đêm dọc sông Hậu, lấy bến Ninh Kiều làm trung tâm để gia tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một trong những yếu tố được ngành đặc biệt quan tâm là hạ tầng giao thông, nhất là kết nối hàng không.

Ông Bảy cho biết, thành phố đang phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ và các đơn vị liên quan để mở thêm các đường bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế. Theo ông, đây là điều kiện quan trọng giúp mở rộng thị trường khách quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Cần Thơ.

Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao và tăng cường liên kết vùng. Thời gian qua, Cần Thơ đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với Hà Nội, đồng thời học tập kinh nghiệm từ Đà Nẵng và nhiều địa phương khác nhằm xây dựng các tuyến du lịch liên vùng hấp dẫn.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết, hai hướng phát triển mang tính nền tảng trong thời gian tới là du lịch sông nước và du lịch lễ hội. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn gắn với quảng bá du lịch; đồng thời triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị Chợ nổi Cái Răng nhằm giữ gìn bản sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

"Khi có thêm những nhà đầu tư lớn tham gia, cùng với sự đồng hành của chính quyền và việc phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có, du lịch Cần Thơ sẽ có điều kiện bứt phá mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố", ông Nguyễn Văn Bảy kỳ vọng.