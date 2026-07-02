Hương vị bia Việt Nam sẵn sàng cho vai trò mới

Ẩm thực Việt Nam từ lâu là niềm tự hào dân tộc, với sự đa dạng vùng miền, những hương vị độc đáo và văn hóa đặc trưng của mâm cơm gia đình. Kể từ khi Michelin Guide chính thức đặt chân tới Việt Nam năm 2023, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên những chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới. Trong bối cảnh đó, những hương vị bia đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt đang dần mở rộng phạm vi tiếp cận, ghi dấu ấn đậm nét trên những bàn ăn được Michelin Guide công nhận.

Ẩm thực Việt khẳng định vị thế quốc tế

Ẩm thực Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ khi ngày càng được đánh giá cao trên bản đồ ẩm thực thế giới. Không chỉ nổi bật mới những món ăn truyền thống, Việt Nam còn ghi điểm nhờ khả năng nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, kết hợp giữa bản sắc địa phương và tiêu chuẩn quốc tế.

Theo báo cáo The Future of Food 2026 - Asia Pacific, Việt Nam được đánh giá là thị trường ẩm thực “phát triển năng động nhất Đông Nam Á”. Thực khách trong khu vực ngày càng ưu tiên nguyên liệu bản địa và các trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương.

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến hàng đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương, với tỷ lệ 47%, ngang Nhật Bản và cao hơn Thái Lan. Đặc biệt, những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì, bánh cuốn đang dần trở thành một phần của trải nghiệm ẩm thực cao cấp, phản ánh xu hướng nâng tầm ẩm thực bình dân.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương (Ảnh: Unsplash)

Bia Việt đồng hành cùng hành trình nâng tầm ẩm thực

Song hành với sự phát triển của ẩm thực, các thương hiệu bia nội địa cũng đang không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Nếu trước đây bia chủ yếu xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ đông người, hiện nay, thức uống này đã trở thành lựa chọn phù hợp cho nhiều không gian thưởng thức khác nhau, từ bữa cơm gia đình đến các nhà hàng cao cấp.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để các dòng bia nội địa đóng vai trò lớn hơn trong hành trình phát triển trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng. SABECO mong muốn mang đến những sản phẩm vừa phản ánh bản sắc Việt, vừa đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng và trải nghiệm”.

Với hơn 150 năm hình thành và phát triển, SABECO đã đưa những thương hiệu như Bia Sài Gòn, Saigon Special, Bia 333 và Bia Lạc Việt trở thành hình ảnh quen thuộc trong từng bữa cơm gia đình, các dịp lễ, Tết và những buổi gặp gỡ quan trọng.

Ngày nay, di sản đó tiếp tục được phát huy khi doanh nghiệp đồng hành cùng hành trình quảng bá ẩm thực Việt Nam tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đồng hành cùng Michelin Guide quảng bá ẩm thực Việt Nam

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc Bia Saigon Special tiếp tục đồng hành cùng Michelin Guide năm thứ tư liên tiếp.

Sự hợp tác này thể hiện định hướng đưa thương hiệu bia Việt hiện diện nhiều hơn trong các không gian ẩm thực chất lượng cao, góp phần nâng cao trải nghiệm thưởng thức và quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Không chỉ tập trung cải tiến sản phẩm, SABECO còn hướng tới việc đưa bia nội địa xuất hiện tại các nhà hàng đạt chuẩn quốc tế, nơi chất lượng món ăn và trải nghiệm khách hàng được đặt lên hàng đầu.

Đây cũng là cách doanh nghiệp khẳng định bia Việt hoàn toàn có thể đồng hành cùng những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp, góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa ẩm thực Việt trên thị trường quốc tế.

Sau khi ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM năm 2023, mở rộng tới Đà Nẵng năm 2024, Michelin Guide tiếp tục ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của ẩm thực Việt Nam.

Năm đầu tiên, Michelin Guide lựa chọn 103 cơ sở, trong đó có 4 nhà hàng đạt một sao Michelin.

Đến năm nay, danh sách đã tăng lên 193 cơ sở, với 11 nhà hàng đạt một sao Michelin – lần đầu tiên Việt Nam có số lượng nhà hàng đạt sao Michelin ở mức hai chữ số.

Ngoài ra, Michelin Guide cũng ghi nhận: 72 cơ sở đạt Bib Gourmand dành cho những địa chỉ có chất lượng tốt với mức giá hợp lý; 110 nhà hàng nằm trong danh sách Michelin Selected.

Sự gia tăng ở cả ba hạng mục cho thấy ẩm thực Việt không chỉ phát triển ở phân khúc cao cấp mà còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, từ quán ăn truyền thống đến các nhà hàng hiện đại.

Michelin Guide đã ghi nhận sự phát triển rõ rệt của bản đồ ẩm thực Việt qua từng năm. (Ảnh: Michelin Guide)

Việc tiếp tục hợp tác với Michelin Guide cho thấy định hướng lâu dài của Bia Saigon Special trong việc đồng hành cùng sự phát triển của ẩm thực Việt Nam.

Từ những quán ăn bình dân đến các nhà hàng được Michelin Guide ghi nhận, thương hiệu bia Việt hướng tới trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều trải nghiệm ẩm thực khác nhau, góp phần đưa hình ảnh bia Việt đến gần hơn với chuẩn mực thưởng thức quốc tế.

Từ quán ăn quen thuộc đến các nhà hàng đạt chuẩn Michelin, thương hiệu Bia Saigon Special đều tự tin góp mặt trong các cuộc vui của thực khách (Ảnh: Bia Saigon Special)