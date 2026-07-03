Khẩn cấp cấm biển, khách du lịch vịnh Hạ Long cuống cuồng 'chạy bão'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16h chiều 3/7, bão Maysak đang áp sát đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 320km về phía Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía nam đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong tối nay, bão tăng tốc lên khoảng 15-20km/h, đi sâu vào phía Tây đảo Hải Nam, sáng 4/7 bão vào vịnh Bắc Bộ.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía đông, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, tiến lên phía bắc tỉnh Quảng Ninh vào khoảng đêm 4/7 và sáng 5/7, trước khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Với kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.