PNJ báo lãi lớn, bất ngờ giá thu mua nhẫn kim cương

TPO - Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng trưởng kỷ lục trong quý I năm nay. Chính sách thu mua lại trang sức gắn kim cương của doanh nghiệp thu hút sự chú ý khi chỉ bằng 80% giá trị trên hóa đơn ban đầu, không phụ thuộc vào biến động giá vàng hay giá trị thị trường của viên kim cương.

Lợi nhuận tăng vọt nhờ vàng và trang sức

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng tới 116,5%, đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Doanh nghiệp cho biết động lực tăng trưởng đến từ cả ba mảng kinh doanh chính gồm trang sức bán lẻ, trang sức bán sỉ và vàng 24K. Trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ tăng 21,7% dù sức mua chung chịu ảnh hưởng bởi giá vàng tăng cao.

Ở mảng bán sỉ, doanh thu tăng 33,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là mảng vàng 24K khi doanh thu tăng tới 324,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, nhu cầu vàng tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán và mùa thần tài, kết hợp với việc chuẩn bị tốt nguồn cung nguyên liệu và tung ra nhiều bộ sưu tập phong thủy, mỹ thuật đã giúp doanh thu lập mức cao kỷ lục.

Công ty PNJ lợi nhuận tăng vọt quý I/2026.

Tính đến ngày 31/3, công ty có 8.160 nhân viên, gần như không thay đổi so với cuối năm 2025 (8.164 người). Điều này cho thấy bộ máy nhân sự được duy trì ổn định.

Bên cạnh công ty mẹ, PNJ sở hữu 100% vốn tại 3 công ty con, hoạt động ở các lĩnh vực thời trang, giám định và chế tác trang sức, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, kiểm định đến phân phối.

Khách bán lại nhẫn kim cương chỉ được mua bằng 80% giá hóa đơn

Trong khi hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh, chính sách thu mua lại trang sức gắn kim cương của PNJ đang nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Ở khâu bán hàng, giấy giám định kim cương được xem là căn cứ giúp người mua yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên, khi khách hàng bán lại sản phẩm, vai trò của giấy giám định gần như không quyết định giá trị giao dịch.

Nhẫn gắn kim cương của PNJ được thu mua lại 80% giá trị hoá đơn thời điểm hiện tại (ảnh: N.M).

Theo chính sách thu mua hiện hành của PNJ đối với trang sức gắn kim cương do chính doanh nghiệp bán ra, việc thu mua chủ yếu căn cứ vào hóa đơn mua hàng, tình trạng sản phẩm và chính sách thu đổi của doanh nghiệp.

Chị Hoa (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết sau khi theo dõi các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm định kim cương, chị đã liên hệ cửa hàng PNJ Hà Đông để hỏi về chính sách thu mua lại chiếc nhẫn kim cương mua từ năm 2022.

Theo chị Hoa, nhân viên cửa hàng cho biết PNJ sẽ thu mua lại với mức 80% giá trị ghi trên hóa đơn mua ban đầu. Điều này đồng nghĩa, dù giá vàng hiện nay đã tăng đáng kể so với thời điểm năm 2022, giá thu mua vẫn được tính theo hóa đơn cũ chứ không theo giá thị trường hiện tại.

Đáng chú ý, trong trường hợp khách hàng bán lại cho chính PNJ, viên kim cương không phải giám định lại nếu vẫn còn giấy kiểm định do P-Lab cấp kèm theo sản phẩm.

Điều này cho thấy, ngay cả khi viên kim cương còn nguyên trạng, còn giấy giám định và niêm phong, giá trị thu hồi của khách hàng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chính sách thu mua của doanh nghiệp thay vì được định giá lại theo diễn biến của thị trường kim cương hoặc giá trị thực tế của viên đá.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại. Theo cơ quan điều tra, số kim cương đã được tiêu thụ trên thị trường có tổng doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú TPHCM). Cơ quan công an công bố thông tin ông Thảo là Giám đốc Công ty P-Lab - công ty thành viên của PNJ.