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Kinh tế

Hannah Olala và chiến lược 'đại dương xanh' trên Shopee: Khi tri thức trở thành lợi thế cạnh tranh

P.V

Trong bối cảnh thương mại điện tử bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nơi các phiên livestream liên tục chạy đua về giá và khuyến mại, Hannah Olala (Hannah Nguyễn) lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Thay vì tham gia cuộc cạnh tranh trực diện ở phân khúc đại chúng, cô tập trung xây dựng thị trường cho mỹ phẩm cao cấp trên Shopee – một lựa chọn từng được xem là nhiều thách thức nhưng đã tạo nên dấu ấn riêng.

Khác với nhiều KOL phát triển từ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Hannah bước vào lĩnh vực sáng tạo nội dung sau hơn một thập kỷ đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao trong ngành mỹ phẩm và bán lẻ. Cô từng giữ vai trò Group Brand Manager cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa quốc tế, General Manager VinDS Beauty thuộc Vingroup và Giám đốc Quốc gia chuỗi phòng khám da liễu Thái Lan tại Việt Nam. Nền tảng chuyên môn này giúp cô hiểu sâu về sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng và hành vi tiêu dùng.

Chính kinh nghiệm thực tiễn đã định hình phong cách livestream khác biệt của Hannah Olala. Thay vì tập trung vào yếu tố giải trí hay tạo áp lực mua hàng, các phiên phát sóng của cô ưu tiên tư vấn chuyên sâu, phân tích thành phần, cơ chế hoạt động của sản phẩm và hướng dẫn quy trình chăm sóc da bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Mỗi phiên livestream được xây dựng như một buổi tư vấn, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định dựa trên kiến thức và nhu cầu thực tế.

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Từ năm 2023, Hannah bắt đầu hợp tác chuyên sâu với Shopee Live, khai thác khoảng trống của phân khúc mỹ phẩm cao cấp trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là nhóm ngành vốn đòi hỏi sự tư vấn chuyên môn và uy tín cao, vì vậy cách tiếp cận dựa trên tri thức đã giúp cô tạo dựng niềm tin với cả các thương hiệu quốc tế lẫn người tiêu dùng.

Việc kết hợp giữa nền tảng thương mại điện tử đại chúng và trải nghiệm tư vấn tương đương tại các cửa hàng cao cấp đã mang lại lợi ích cho cả ba bên: thương hiệu được truyền tải đúng giá trị sản phẩm, người tiêu dùng tiếp cận hàng chính hãng với nhiều ưu đãi, còn Shopee mở rộng thành công phân khúc premium trên nền tảng.

Những kết quả đạt được được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và sự đồng hành lâu dài cùng Shopee. Hannah liên tiếp tham gia các Mega Livestream quy mô lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực mỹ phẩm, thời trang và gia dụng. Năm 2024, cô được vinh danh là 'KOL nổi bật nhất trong ngành hàng mỹ phẩm cao cấp' tại Shopee Brands and Partners Conference. Đến năm 2025, Hannah tiếp tục nhận danh hiệu 'Best Premium Livestream Star' – giải thưởng dành riêng cho phân khúc cao cấp, phản ánh dấu ấn mà cô tạo dựng trên thị trường.

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Năm 2026, Hannah còn trở thành diễn giả Việt Nam duy nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Thương hiệu do Shopee tổ chức tại Singapore, chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhà sáng tạo và đối tác trong khu vực. Đây được xem là sự ghi nhận ở phạm vi Đông Nam Á đối với mô hình phát triển dựa trên chuyên môn và giá trị bền vững.

Nhìn từ góc độ truyền thông và thương mại điện tử, câu chuyện của Hannah Olala là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược 'đại dương xanh'. Bằng việc lựa chọn một phân khúc ít cạnh tranh hơn nhưng đòi hỏi chuyên môn cao, cô không chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân khác biệt mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về livestream bán hàng. Trong bối cảnh niềm tin ngày càng trở thành yếu tố quyết định, tri thức, sự minh bạch và tính chuyên nghiệp chính là nền tảng tạo nên giá trị lâu dài.

P.V
#Hannah Olala #đại dương xanh #Shopee #livestream #mỹ phẩm cao cấp #thương hiệu #bán hàng trực tuyến

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