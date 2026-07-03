GELEX xếp thứ 34/100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Theo Báo cáo Brand Finance Vietnam 100 năm 2026, GELEX tiếp tục ghi nhận bước tiến về giá trị và vị thế thương hiệu khi xếp thứ 34 trong số các thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 5 bậc so với năm 2025 và tăng tổng cộng 16 bậc chỉ sau ba năm (từ vị trí 50 năm 2023 lên 34 năm 2026).

Giá trị thương hiệu của GELEX cũng tăng mạnh từ 95,6 triệu USD năm 2023 lên 247 triệu USD năm 2026, tương đương mức tăng hơn 2,5 lần. Trên bảng xếp hạng khu vực ASEAN, GELEX cũng liên tục cải thiện vị trí, phản ánh sự gia tăng ảnh hưởng của thương hiệu không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước mở rộng trong khu vực.

Brand Finance tiếp tục xếp hạng thương hiệu GELEX ở mức A-, thuộc nhóm doanh nghiệp có chất lượng thương hiệu tốt. Đây là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao sức mạnh thương hiệu trong những năm tới thông qua đầu tư vào quản trị, đổi mới và phát triển bền vững.

Bảng xếp hạng giá trị thương hiệu GELEX giai đoạn 2023-2026.

Đà tăng trưởng giá trị thương hiệu của GELEX trong giai đoạn 2023–2026 đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nền tảng.

Trước hết là kết quả kinh doanh duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trong 3 năm qua, giai đoạn 2023–2025, doanh thu thuần tăng trưởng kép bình quân (CAGR) 14,8%/năm, còn lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng 81,9%/năm. Điều này phản ánh hiệu quả trong hoạt động vận hành và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Đây là cơ sở quan trọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đối tác và các bên liên quan đối với triển vọng phát triển dài hạn của GELEX.

Giai đoạn này, chiến lược phát triển ngày càng được định hình rõ nét. GELEX tập trung xây dựng hệ sinh thái đầu tư xoay quanh các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế như thiết bị điện, khu công nghiệp và bất động sản, vật liệu xây dựng, năng lượng và nước sạch. Danh mục đầu tư được tái cấu trúc theo hướng tập trung hơn, giúp thị trường từng bước hiểu rõ hơn về mô hình tăng trưởng và giá trị dài hạn mà doanh nghiệp hướng tới.

Tòa nhà trụ sở mới của GELEX tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.

GELEX cũng đang từng bước nâng chuẩn quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế. Việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), thúc đẩy minh bạch thông tin, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu… đang góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh nền tảng nội tại, uy tín và mức độ nhận diện của GELEX trên thị trường quốc tế cũng ngày càng được củng cố. Việc liên tiếp được ghi nhận trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, huy động thành công 200 triệu USD từ 19 định chế tài chính quốc tế, cùng sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế, đầu tư trong và ngoài nước đã góp phần gia tăng niềm tin của cộng đồng tài chính đối với doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Những kết quả này đồng thời phản ánh quá trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp song hành với chiến lược tăng trưởng dài hạn và quản trị minh bạch.