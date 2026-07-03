Nệm Thắng lợi ra mắt thương hiệu Nệm Vạn Lợi phục vụ mọi phân khúc khách hàng

Thị trường nệm Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi người tiêu dùng đòi hỏi những sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu sức khỏe, thói quen sinh hoạt và khả năng tài chính riêng.

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi - đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nệm tại Việt Nam - công bố quy hoạch hệ sinh thái thương hiệu với sự ra mắt của Nệm Vạn Lợi.

Hai thương hiệu, một sứ mệnh: Mỗi thương hiệu một vai trò rõ ràng

Điểm khác biệt giữa Nệm Thắng Lợi và Nệm Vạn Lợi ở chiến lược phân khúc. Nệm Thắng Lợi tiếp tục giữ vững vai trò là thương hiệu nền tảng, đại diện cho năng lực sản xuất, kinh nghiệm ngành và hệ thống quản lý chất lượng đã được kiểm chứng.

Trong khi đó, Nệm Vạn Lợi được sinh ra để đảm nhận một sứ mệnh cụ thể: tiên phong phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, độc quyền, nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu mà một thương hiệu đơn lẻ chưa bao phủ hết được.

Chia sẻ về bối cảnh ra đời của Nệm Vạn Lợi, đại diện ban lãnh đạo Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi cho biết: "Trong quá trình phục vụ khách hàng, chúng tôi nhận thấy thị trường nệm Việt Nam tồn tại nhiều khoảng trống chưa được đáp ứng. Những nhu cầu này không thể giải quyết bằng cách đơn giản là thêm một vài mã sản phẩm mới, mà cần một thương hiệu riêng với chiến lược nghiên cứu và phát triển bài bản".

Chính vì vậy, Nệm Vạn Lợi ra đời để phục vụ những phân khúc nhu cầu mà trước đây chưa được đáp ứng đầy đủ. Thương hiệu mới kế thừa toàn bộ năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm hàng chục năm của công ty mẹ nhưng với định hướng sản phẩm hoàn toàn khác biệt.

Năng lực sản xuất của Nệm Thắng Lợi Ảnh: Nệm Thắng Lợi

Tiên phong bằng sản phẩm độc quyền, khác biệt và dẫn đầu

Nệm Vạn Lợi lựa chọn chiến lược khác biệt hóa thông qua công nghệ sản xuất độc quyền. Ngay từ khi ra mắt, thương hiệu đã giới thiệu những dòng sản phẩm mới lạ, khác biệt trên thị trường nệm Việt Nam.

Đầu tiên là dòng nệm công thái học (ergonomic), với bề mặt được thiết kế theo chuẩn nâng đỡ cột sống. Dòng sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên đau lưng, đau vai gáy.

Hình ảnh một sản phẩm của thương hiệu Nệm Vạn Lợi. Ảnh: Nệm Thắng Lợi

Tiếp đến là dòng nệm 100% cao su thiên nhiên tích hợp tinh chất hương lavender nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Đây là sản phẩm tiên phong trong việc kết hợp giữa chất liệu cao su nguyên chất và liệu pháp hương thơm, đặc biệt phù hợp cho những người khó đi vào giấc ngủ.

Hình ảnh một sản phẩm của thương hiệu Nệm Vạn Lợi. Ảnh: Nệm Thắng Lợi

Thương hiệu còn phát triển dòng nệm 100% cao su thiên nhiên tích hợp hoạt chất carbon tinh khiết, giải pháp phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.

Đại diện thương hiệu khẳng định, Nệm Vạn Lợi sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm độc quyền khác, giữ vững định hướng "khác biệt và dẫn đầu" để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm giấc ngủ mà không thương hiệu nào có thể sao chép.

Hình ảnh một sản phẩm của thương hiệu Nệm Vạn Lợi. Ảnh: Nệm Thắng Lợi

Sức mạnh từ nền tảng Nệm Thắng Lợi

Toàn bộ sản phẩm của thương hiệu được sản xuất trên cùng dây chuyền, cùng hệ thống quản lý chất lượng và nguồn nguyên liệu đã được kiểm chứng của Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi.

Nệm Thắng Lợi liên tục đạt được nhiều giải thưởng như Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, Chứng nhận ISO Quốc Tế, Chứng nhận hợp quy.

Đó là bảo chứng cho chất lượng của quy trình sản xuất đạt chuẩn để cho ra những sản phẩm của Nệm Vạn Lợi đi đầu thị trường.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa chi phí sản xuất nhờ chia sẻ hạ tầng với Nệm Thắng Lợi cho phép Nệm Vạn Lợi mang đến mức giá hợp lý mà không đánh đổi chất lượng.

Hình ảnh một sản phẩm của thương hiệu Nệm Vạn Lợi. Ảnh: Nệm Thắng Lợi

Nệm Vạn Lợi sẽ không dừng lại ở sản phẩm nệm mà từng bước mở rộng sang gối, chăn, ga, topper và các phụ kiện giấc ngủ. Mục tiêu là trở thành giải pháp giấc ngủ toàn diện - nơi mỗi gia đình có thể tìm được trọn bộ sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng.

Không phải là sự cạnh tranh, mà là sự hoàn thiện — để mỗi khách hàng, bất kể nhu cầu hay ngân sách, đều được phục vụ trọn vẹn nhất.

Nệm Vạn Lợi

Ngủ Đủ Giấc - Sống Đúng Chất