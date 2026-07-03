Hòa Phát thăng hạng trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2026

Tạp chí Fortune vừa công bố bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 – danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu của năm tài chính trước đó. Tập đoàn Hòa Phát đứng ở vị trí thứ 59, tăng 3 bậc so với năm 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hòa Phát được vinh danh tại bảng xếp hạng này.

Hòa Phát thăng hạng trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp Đông Nam Á năm 2026

Năm 2025, Tập đoàn đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu và 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 13% về doanh thu và 29% về lợi nhuận so với năm 2024. Trong đó, sản xuất thép – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đóng góp 93% doanh thu toàn Tập đoàn.

Trong năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 13.000 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 năm 2025 của Cafef). Số nộp ngân sách Nhà nước của Hòa Phát phát sinh nhiều nhất tại tỉnh Quảng Ngãi với 8.153 tỷ đồng, chiếm 63%. Ngoài ra, Hòa Phát còn nộp ngân sách lớn tại TP.Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Song song với việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước, năm 2025, Hòa Phát tiếp tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...

Quý 1/2026, Hòa Phát ghi nhận hơn 53.300 tỷ đồng doanh thu và 9.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tương ứng 40% và 170% so với cùng kỳ 2025.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào quý 2/2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.