Sau một tháng bán đại trà xăng E10: Không khí cải thiện, tiêu thụ vượt 1 tỷ lít

TPO - Theo Bộ Công Thương, sau một tháng triển khai xăng E10 trên toàn quốc, lượng tiêu thụ xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng xăng sinh học bán ra trong tháng 6. Đáng chú ý, trong thời gian này chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM ghi nhận xu hướng giảm, bước đầu phản ánh hiệu quả của quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo của tổ công tác của Bộ Công Thương về triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 ngày 3/7, việc triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực cả về mức độ chấp nhận của thị trường lẫn các chỉ số môi trường.

Số liệu quan trắc chất lượng không khí do Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp , được tổng hợp qua ba đợt theo dõi vào đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6 cho thấy xu hướng cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM sau một tháng triển khai xăng E10 trên toàn quốc.

Tại Hà Nội, so với cuối tháng 5, nồng độ bụi mịn PM2.5 giảm 31%, bụi PM10 giảm 29,6%. Kết quả này cho thấy chất lượng không khí có chuyển biến tích cực đối với nhóm bụi. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc thành phố đang triển khai nhiều công trình giao thông và xây dựng quy mô lớn cũng là yếu tố có thể tác động đến chất lượng môi trường không khí.

Trong khi đó, TPHCM ghi nhận mức cải thiện đồng bộ hơn ở cả nhóm bụi và khí ô nhiễm. Cụ thể, PM2.5 giảm 15,7%, PM10 giảm 14,3%, CO giảm 65,2%, NO₂ giảm 68,6%, NOx giảm 57,6%, SO₂ giảm 38,5% và O₃ giảm 14,4% so với cuối tháng 5. Các chỉ số này phản ánh xu hướng môi trường không khí tích cực hơn trong giai đoạn đầu triển khai sử dụng xăng sinh học.

Sau 1 tháng triển khai xăng E10, lượng tiêu thụ đạt khoảng 1 tỷ lít.

Báo cáo của tổ công tác cho biết, từ ngày 1-30/6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học (gồm E5 và E10) đạt hơn 1 tỷ lít. Trong đó, xăng E10 chiếm gần 95% tổng lượng tiêu thụ, còn xăng E5 chiếm khoảng 5%.

Mức tiêu thụ này tương đương lượng xăng khoáng được sử dụng trước đây, khoảng 1 tỷ lít mỗi tháng. Theo Bộ Công Thương, thực tế này cho thấy những lo ngại cho rằng xăng sinh học gây hao nhiên liệu hơn xăng khoáng chưa có cơ sở thực tiễn để khẳng định.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và toàn bộ hệ thống đã chuyển sang kinh doanh xăng sinh học. Có 26 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E10 và 11 thương nhân đầu mối cung ứng xăng E5.

Trong tháng đầu triển khai, thị trường chủ yếu tiêu thụ xăng E10. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhu cầu tìm mua xăng E5 từ một bộ phận người tiêu dùng. Để hỗ trợ tra cứu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã đưa vào vận hành ứng dụng "Quanh tôi", cung cấp thông tin các cửa hàng bán xăng dầu trên cả nước, bao gồm các điểm bán xăng E5. Hiện có khoảng 1.585 cửa hàng kinh doanh loại nhiên liệu này.

Theo Bộ Công Thương, nguồn cung xăng sinh học trong tháng 6, bao gồm cả E5 và E10, được bảo đảm đầy đủ, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn đầu triển khai.

Đánh giá chung cho thấy việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 tại các địa phương cơ bản đạt yêu cầu về tiến độ, phạm vi bao phủ và bảo đảm nguồn cung. Nhiều địa phương đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ hệ thống bán lẻ sang kinh doanh xăng sinh học như Lâm Đồng, Điện Biên, Gia Lai, Hải Phòng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Hưng Yên.