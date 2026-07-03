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Sóng xanh

Thái Nguyên:

Hơn 3.500 tỷ kiến tạo hệ sinh thái số - xanh - Net Zero

Thanh Hiếu

Dự án khu công nghệ số tập trung Yên Bình có quy mô 197,61 ha với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng. Dự án được định hướng trở thành "tổ hợp công nghệ đô thị" tiên phong của cả nước, kiến tạo thành một hệ sinh thái số - xanh - Net Zero toàn diện.

Dự án Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình vừa khởi công tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có quy mô hơn 197 ha, tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, được định hướng phát triển trở thành “Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong” của cả nước; kiến tạo thành một hệ sinh thái số - xanh - Net Zero toàn diện.

Bên cạnh phân khu lõi cho sản xuất phần cứng, phần mềm, khu công nghệ số tập trung Yên Bình được thiết kế tích hợp tổ hợp các trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, trung tâm nghiên cứu phát triển và hệ thống giáo dục đào tạo...

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Phối cảnh dự án Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình.

Dự án đặt mục tiêu trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV)...

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế. Đồng thời, là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; là môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc triển khai dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Tỉnh Thái Nguyên đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thanh Hiếu
#Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình #Thái Nguyên #Khởi công dự án #Chương trình Hành trình Net Zero #hệ sinh thái số - xanh - Net Zero #Dự án Khu Công nghệ số tập trung Yên Bình

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