Bão số 1 đổ bộ tối mai, đất liền hứng chịu gió giật cấp 9-10

TPO - Dự báo trong tối và đêm mai (4/7), bão số 1 (Maysak) sẽ đổ bộ đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11. Vùng ven biển Hưng Yên – Hải Phòng – Quảng Ninh có thể hứng chịu gió giật cấp 9-10, mưa lớn từ đêm nay.

Vào 21h hôm nay (3/7), tâm bão số 1 trên khu vực phía tây đảo Hải Nam, Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 240km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 340km về phía đông nam với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng bắc tây bắc. Khoảng đêm mai (4/7), bão đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, bão đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc.

Về cường độ, nhờ các điều kiện thuận lợi như mặt biển rất ấm, đứt gió yếu, ma sát với đảo Hải Nam không nhiều, khi vào vịnh Bắc Bộ và áp sát đất liền nước ta, bão vẫn giữ cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, bão mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h ngày 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Maysak.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dù ít khả năng đi sâu vào đất liền nước ta nhưng bão vẫn ảnh hưởng đáng kể đến khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là vùng ven biển từ Hưng Yên đến Quảng Ninh.

Dự báo từ chiều 4/7, ven biển các địa phương Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Thời gian gió mạnh nhất tập trung trong đêm 4/7.

Từ đêm nay đến ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Bốn địa phương hứng chịu mưa lớn nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, mưa xuất hiện cường độ rất lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đồng thời nguy cơ rất cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, đêm 3/7 và ngày 4/7, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Nam Bộ và Lâm Đồng thời gian này có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.