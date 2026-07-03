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Pháp luật

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Công an Hà Nội tái hiện vụ án Ôn Như Hầu qua chương trình thực cảnh 'Mật Lệnh Đêm'

Thanh Hà

TPO - Vụ án số 7 Ôn Như Hầu được Công an TP Hà Nội tái hiện qua chương trình thực cảnh “Mật Lệnh Đêm”, không chỉ kể lại một sự kiện lịch sử, mà còn khắc họa hình ảnh những người chiến sĩ an ninh cách mạng đã âm thầm bước vào hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.

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Chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” do Công an TP Hà Nội tổ chức.

Tối 3/7, Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử “Mật Lệnh Đêm” tại Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

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Đại biểu khách mời dự chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân không chỉ được viết bằng những chiến công đã được ghi nhận, mà còn được viết bằng biết bao sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ đã lặng lẽ bước vào hiểm nguy để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

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Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu khai mạc chương trình.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, 80 năm trước, trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, chính quyền cách mạng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Các thế lực phản động trong và ngoài nước cấu kết, ráo riết tiến hành các hoạt động gián điệp, phá hoại, bạo loạn với âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Trong thời khắc đầy cam go ấy, những cán bộ, chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, dũng cảm và sự hy sinh quên mình.

Chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu đã trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử lực lượng An ninh nhân dân; góp phần đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo tiền đề quan trọng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

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Chương trình thực cảnh "Mật Lệnh Đêm".

Theo Công an TP Hà Nội, chương trình là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân của đơn vị, nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 được xem là một trong những dấu mốc tiêu biểu của lực lượng an ninh cách mạng trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Chiến công ấy không chỉ góp phần làm thất bại âm mưu bạo loạn, lật đổ chính quyền của các thế lực phản động, bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám, mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân của những chiến sĩ an ninh cách mạng đầu tiên.

“Mật Lệnh Đêm” lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử, tái hiện bối cảnh đặc biệt của đất nước những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nền độc lập vừa giành được đứng trước muôn vàn thử thách, vận mệnh của chính quyền cách mạng được đặt trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

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Tái hiện chiến công đấu tranh khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu qua chương trình "Mật Lệnh Đêm".

Thông qua việc tái hiện chiến công đấu tranh khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu, chương trình không chỉ kể lại một sự kiện lịch sử, mà còn khắc họa hình ảnh những người chiến sĩ an ninh cách mạng đã âm thầm bước vào hiểm nguy để bảo vệ nền độc lập vừa giành được của dân tộc.

“Mật Lệnh Đêm” không chỉ tái hiện một chiến công lịch sử, mà còn là nỗ lực của Công an Thủ đô trong việc kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của trải nghiệm và cảm xúc.

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Chương trình được tổ chức tại Bảo tàng Công an Hà Nội.

Được xây dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử, chương trình kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, không gian kiến trúc, hiện vật bảo tàng, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm mang đến cho người xem những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Khán giả không chỉ theo dõi một câu chuyện lịch sử mà còn được hòa mình vào không gian lịch sử, cảm nhận rõ hơn những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng.

Điểm đặc biệt của chương trình là được tổ chức tại Bảo tàng Công an Hà Nội - nơi đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời là nỗ lực của Công an TP Hà Nội trong việc phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật lịch sử đang được lưu giữ tại bảo tàng, đưa bảo tàng trở thành không gian giáo dục, trải nghiệm và lan tỏa giá trị lịch sử đến công chúng.

Thanh Hà
#Lịch sử lực lượng An ninh nhân dân #Chương trình thực cảnh lịch sử #Chiến công vụ án Ôn Như Hầu #Bảo vệ chính quyền cách mạng #Truyền thống và hy sinh của chiến sĩ

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