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Pháp luật

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Bắt đối tượng cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Tân Lộc

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, công an phát hiện và bắt giữ đối tượng giật dây chuyền của du khách.

Ngày 3/7, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã bắt giữ N.T.T (40 tuổi, ngụ xã Thới Hưng, TP.Cần Thơ), để làm rõ hành vi cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau). Bà T. Đã được đã bàn giao cho Công an xã Phong Thạnh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.

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Đối tượng N.T.T. cướp giật tài sản tại lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: CACM.

Trước đó, khoảng 20h ngày 1/7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một người bị cho là đang thực hiện hành vi giật dây chuyền của du khách.

Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ người này cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, người bị bắt khai tên N.T.T, và thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của du khách.

Tân Lộc
#cướp giật #lễ tuyên phong #Trương Bửu Diệp #Cà Mau #an ninh #công an

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