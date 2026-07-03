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Xuất hiện hố ‘tử thần’ giữa đường gom khu công nghiệp ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Chiều ngày 3/7, tại Km1 + 400 đường gom Khu công nghiệp Samsung xuất hiện 1 hố sụt lún trên mặt đường. Hố sụt lún có bán kính khoảng 2m, sâu 2 - 3m và có nguy cơ lan rộng.

Tối ngày 3/7, UBND phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hố sụt lún trên đường, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, từ chiều ngày 3/7, tại Km1 + 400 đường gom Khu công nghiệp Samsung (thuộc Tổ dân phố Thanh Quang, phường Vạn Xuân) xuất hiện 1 hố sụt lún trên mặt đường.

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Khu vực sụt lún trên đường gom Khu công nghiệp Samsung. Ảnh: Công an phường Vạn Xuân

Theo quan sát, hố sụt lún có bán kính khoảng 2m, sâu 2 - 3m và có nguy cơ lan rộng.

Cách hố "tử thần" khoảng 3m là khu vực mương nước. Tại khu vực mương nước cũng xuất hiện sạt lở dạng hàm ếch.

Việc xuất hiện hố "tử thần" giữa đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, khi trời mưa hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Hiện tại, phường Vạn Xuân đã lập rào chắn, đặt biển cảnh báo và cử người giám sát. Đồng thời, báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý phù hợp.

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Khu vực mương nước gần hố sụt lún

UBND phường Vạn Xuân đề nghị người dân khi lưu thông qua khu vực trên giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hệ thống biển báo, rào chắn. Người dân không tự ý di chuyển rào chắn hoặc đi vào khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan, đơn vị và người dân khi phát hiện các điểm sụt lún, hư hỏng cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số "hố tử thần". Mới đây nhất, giữa tháng 6/2026, trên địa bàn phường Linh Sơn cũng xuất hiện "hố tử thần" trong khu dân cư.

Các chuyên gia cho rằng, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất. Khi mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".

Thanh Hiếu
#Hố tử thần #Phường Vạn Xuân #Sụt lún #Thái Nguyên

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