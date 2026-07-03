Phát hiện ấn đồng cổ hình con rùa

TPO - Hiện vật làm bằng đồng, ước nặng 200 gram. Mặt trên tạo hình con rùa, mặt dưới có hình giống mặt ấn (con dấu) cổ.

Chiều 3/7, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức bàn giao ấn cổ bằng đồng cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Đây là hiện vật được phát hiện ngày 2/7 trên địa bàn phường.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện vật được làm bằng đồng, mặt trên tạo hình con rùa, mặt dưới có hình giống mặt ấn (con dấu) cổ. Tuy nhiên, các chi tiết đã bị phai mờ, xỉn màu theo thời gian.

Ấn cổ bằng đồng vừa được phát hiện và bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Hiện vật có kích thước khoảng 3 cm chiều dài, 2 cm chiều rộng và nặng khoảng 200 gram.

Trước đó, ngày 2/7, trong quá trình thi công công trình, Công ty TNHH Xây dựng Phát triển nông thôn miền núi (trụ sở tại xã Phú Lương) đã phát hiện một hiện vật chưa xác định được tên gọi.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao. UBND xã Phú Lương đã liên hệ với Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành giám định, nghiên cứu để xác định niên đại, nguồn gốc và giá trị của hiện vật theo quy định.