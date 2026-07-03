Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện ấn đồng cổ hình con rùa

Thanh Hiếu

TPO - Hiện vật làm bằng đồng, ước nặng 200 gram. Mặt trên tạo hình con rùa, mặt dưới có hình giống mặt ấn (con dấu) cổ.

Chiều 3/7, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức bàn giao ấn cổ bằng đồng cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Đây là hiện vật được phát hiện ngày 2/7 trên địa bàn phường.

Theo ghi nhận ban đầu, hiện vật được làm bằng đồng, mặt trên tạo hình con rùa, mặt dưới có hình giống mặt ấn (con dấu) cổ. Tuy nhiên, các chi tiết đã bị phai mờ, xỉn màu theo thời gian.

1000057146.jpg
1000057145.jpg
Ấn cổ bằng đồng vừa được phát hiện và bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên

Hiện vật có kích thước khoảng 3 cm chiều dài, 2 cm chiều rộng và nặng khoảng 200 gram.

Trước đó, ngày 2/7, trong quá trình thi công công trình, Công ty TNHH Xây dựng Phát triển nông thôn miền núi (trụ sở tại xã Phú Lương) đã phát hiện một hiện vật chưa xác định được tên gọi.

Sau khi phát hiện, đơn vị đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao. UBND xã Phú Lương đã liên hệ với Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành giám định, nghiên cứu để xác định niên đại, nguồn gốc và giá trị của hiện vật theo quy định.

Thanh Hiếu
#Ấn cổ #Bảo tàng #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe