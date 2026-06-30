Thái Nguyên: Doanh nghiệp bị thu hồi hơn 9.300m2 đất do không đưa vào sử dụng

TPO - UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thu hồi 9.360 m2 đất của Công ty Matexim. Nguyên nhân thu hồi là bởi từ năm 2016 đến nay doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định.

Ngày 29/6, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim) do vi phạm về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi 9.360 m2 đất của Công ty Matexim tại Lô F2, quy hoạch giai đoạn I tại Khu công nghiệp Thanh Bình (xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên).

Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên

Khu đất này đã được UBND tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp đơn vị hành chính) cho thuê để thực hiện dự án Nhà máy luyện kim phi cốc (công suất 100.000 tấn sắt xốp/năm) và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Thái Nguyên giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thu hồi, tiếp nhận, quản lý diện tích 9.360 m2 đất trên theo quy định.