'Garden of Love Villa' – Không gian sống được LandDecor kiến tạo từ dòng chảy kết nối gia đình

Không bắt đầu từ một phong cách thiết kế, Garden of Love Villa của LandDecor được hình thành từ mong muốn kiến tạo một không gian có thể nuôi dưỡng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Cách tiếp cận ấy đã được Hội đồng chuyên môn AADA ghi nhận với giải thưởng Ý tưởng thiết kế nội thất xuất sắc nhất Châu Á 2026.

Garden of Love villa - Công trình thắng giải Ý tưởng thiết kế nội thất xuất sắc nhất châu Á tại AADA 2026 do LandDecor thiết kế và thi công hoàn thiện

Điểm khởi đầu của Garden of Love Villa không phải là một phong cách thiết kế hay một xu hướng thẩm mỹ đang thịnh hành. Trong quá trình làm việc với LandDecor, gia chủ chia sẻ mong muốn xây dựng một ngôi nhà có thể trở thành trung tâm của đời sống gia đình trong nhiều năm tới. Điều họ tìm kiếm không đơn thuần là một công trình mang phong cách châu Âu, mà là một nơi mọi thành viên luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau; nơi những bữa cơm, những cuộc trò chuyện hay những khoảnh khắc rất đời thường có thể trở thành ký ức được gìn giữ theo thời gian.

Điều thú vị là mong muốn ấy lại gặp gỡ một cách tự nhiên với tinh thần của kiến trúc Ý – nguồn cảm hứng mà gia chủ đặc biệt yêu thích. Nhiều công trình nhà ở tại Ý được tổ chức xoay quanh các không gian sinh hoạt chung, trong khi những khu vực riêng vẫn đảm bảo sự độc lập cần thiết. LandDecor lựa chọn chuyển hóa tinh thần ấy thành một không gian phù hợp với gia đình Việt đương đại.

Dòng chảy kết nối trở thành nguyên lý tổ chức không gian

Từ concept "Garden of Love", LandDecor tổ chức toàn bộ biệt thự theo một trục kết nối mềm, dẫn dắt trải nghiệm của gia đình từ không gian bên ngoài vào đến từng khu vực chức năng.

Sân vườn, tiền sảnh, phòng khách, phòng bếp và sân thượng không được xem là những không gian độc lập mà được thiết kế như những điểm dừng trên cùng một hành trình. Khoảng mở, hướng nhìn, ánh sáng tự nhiên và tỷ lệ kiến trúc được nghiên cứu đồng thời để tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, giúp các thành viên luôn có cơ hội gặp gỡ và tương tác trong nhịp sống hằng ngày.

Điểm nhấn của công trình là khu vực sinh hoạt chung được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành "trái tim" của ngôi nhà. Không chỉ đáp ứng công năng, không gian này còn nuôi dưỡng sự kết nối giữa các thế hệ. Trong khi đó, hệ không gian nghỉ được bố trí thành những lớp riêng tư hơn, với sự điều tiết về ánh sáng, vật liệu và tỷ lệ nhằm tạo nên trạng thái yên tĩnh cho từng thành viên.

Nhờ đó, Garden of Love Villa không tạo cảm giác một công trình được chia thành nhiều khu vực chức năng, mà giống như một cơ thể thống nhất, nơi mọi không gian đều liên kết với nhau bằng cùng một ngôn ngữ thiết kế.

Hình ảnh thực tế các không gian nội thất trong Garden of Love villa do LandDecor sản xuất, thi công hoàn thiện

Kiến trúc và nội thất được phát triển từ nhịp sống của gia đình

Nếu dòng chảy không gian là nền tảng tạo nên sự kết nối của Garden of Love Villa, thì nội thất chính là yếu tố hoàn thiện trải nghiệm sống ấy.

Với LandDecor, nội thất không được lựa chọn theo các bộ sưu tập có sẵn hay lấp đầy không gian sau khi công trình hoàn thiện. Mỗi món đồ đều được lựa chọn thiết kế riêng cho dự án, từ tỷ lệ, vật liệu, màu sắc đến chi tiết chế tác, nhằm đáp ứng đồng thời yêu cầu thẩm mỹ, công năng và cách sử dụng của chính gia đình sẽ sinh sống trong ngôi nhà.

Triết lý "may đo" được thể hiện ở cách từng không gian có một hệ nội thất riêng. Khu vực sinh hoạt chung ưu tiên những thiết kế có tỷ lệ rộng mở, tạo điều kiện để các thành viên dễ dàng quây quần và tương tác. Trong khi đó, hệ nội thất tại các phòng ngủ được nghiên cứu theo nhu cầu của từng thành viên, từ cách bố trí công năng, giải pháp lưu trữ cho đến lựa chọn vật liệu, nhằm tạo nên cảm giác thư giãn và riêng tư nhưng vẫn thống nhất trong tổng thể thiết kế.

Chính cách tiếp cận đó giúp nội thất không chỉ hiện diện như một tập hợp sản phẩm, mà trở thành một phần của câu chuyện sống. Mỗi chi tiết đều góp phần củng cố concept "Garden of Love", nơi giá trị của thiết kế không nằm ở sự khác biệt về hình thức, mà ở khả năng phản ánh lối sống, cảm xúc và những kết nối của gia đình sở hữu ngôi nhà. Và khi ngôi nhà hoàn thiện đưa vào sử dụng, những giá trị mà LandDecor theo đuổi mới được cảm nhận rõ nhất qua trải nghiệm của gia chủ.

Chủ nhà Garden of Love Villa cùng các nhà thiết kế LandDecor nhận giải thưởng

Chia sẻ cảm xúc khi cùng LandDecor nhận giải thưởng Ý tưởng thiết kế nội thất xuất sắc nhất Châu Á, đại diện chủ nhà cho biết: “Chúng tôi đặc biệt yêu thích ý tưởng của đội ngũ thiết kế khi kết hợp hài hòa vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc châu Âu, nhất là kiến trúc Ý, với những giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một không gian sống vừa sang trọng, hiện đại, vừa ấm cúng, gần gũi và mang đậm tinh thần gia đình Việt. Đây không chỉ là một ngôi nhà đẹp mà còn là một tổ ấm thực sự, nơi các thành viên luôn muốn trở về và dành thời gian cho nhau.”

Garden of Love Villa cho thấy giá trị của thiết kế nội thất không chỉ nằm ở việc tạo nên một không gian đẹp, mà còn ở khả năng kiến tạo một môi trường sống phù hợp với con người sẽ gắn bó cùng nó. Bằng cách chuyển hóa tinh thần kiến trúc Ý thành trải nghiệm sống của gia đình Việt, LandDecor đã tạo nên một công trình mà mỗi quyết định thiết kế đều hướng tới chất lượng sống lâu dài — giá trị cốt lõi giúp dự án được Hội đồng chuyên môn Giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Châu Á - AADA 2026 ghi nhận.