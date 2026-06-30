Nhà ba tầng sử dụng thông tầng để dẫn ánh sáng và thông khí

TPO - Dự án tọa lạc tại Đồng Nai, có diện tích khoảng 153m2 với 10m ngang và 20m sâu, một phần đất bị cắt xéo.

Nhu cầu của gia chủ là một nơi an trú bốn phòng ngủ, rộng rãi thoáng đãng cho các hoạt động của gia đình đông người, có nhiều dịp tụ họp. Với nhu cầu đó, kiến trúc sư đề xuất gia chủ xây dựng ngôi nhà mới ba tầng, với khoảng thông tầng lớn để tăng khả năng trao đổi ánh sáng và không khí.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, sơn trắng phần mặt tiền, tạo điểm nhấn bằng hệ lam uốn cong và gạch thẻ. Điều này vừa giúp làm mềm khối kiến trúc vừa tạo ra một lớp đệm vừa chắn nắng, tạo riêng tư vừa thoáng khí cho không gian bên trong.

Phần sân trước rộng rãi cho gara ô tô, cũng là một khoảng đệm sâu điều tiết nhiệt độ bên trong phòng khách và khu vực bếp. Màu trắng chủ đạo tiếp tục được giữ vững tạo cảm giác chau chuốt và sạch sẽ.

Phòng khách và khu vực bếp được bố trí dưới tầng một vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, khoảng thông tầng lớn nối liền từ tầng trệt đến các tầng trên để gia chủ luôn có thể lắng nghe nhau. Đồng thời đây cũng là trục chính để trao đổi ánh sáng và thông khí cho toàn bộ không gian trên - dưới. Điểm nhấn là cầu thang bay tạo sự nhẹ nhàng cho không gian.

Nội thất đồng bộ với ngôn ngữ của kiến trúc với các đường nét đơn giản, tôn trọng hình khối, ít chi tiết trang trí. Màu sắc chủ đạo của nội thất là màu gỗ tự nhiên, mộc mạc và sang trọng.