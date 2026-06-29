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Địa ốc

Ambience tạo sức hút tại Hải Phòng, 95% quỹ căn giai đoạn đầu được giao dịch

P.V

Sự kiện mở bán chính thức dự án Ambience của Gamuda Land với chủ đề "A Symphony of Senses - Vũ khúc của các giác quan" diễn ra sáng 28/6 tại khách sạn Pullman Hải Phòng Grand, thu hút rất đông khách hàng, nhà đầu tư và đối tác tham dự. Chủ đầu tư cho biết 95% quỹ căn mở bán trong giai đoạn đầu đã được giao dịch thành công.

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Không gian sự kiện được thiết kế theo chủ đề "A Symphony of Senses - Vũ khúc của các giác quan", tái hiện tinh thần sống mà Ambience hướng đến thông qua những trải nghiệm đa giác quan. Từ khu vực đón tiếp, không gian trưng bày đến phần trình diễn nghệ thuật, chương trình mang đến hành trình khám phá phong cách sống hiện đại, tinh tế - giá trị cốt lõi của dự án.

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Theo đại diện Gamuda Land, sức hút của Ambience được thể hiện rõ qua lượng khách tham dự đông đảo cùng tỷ lệ giao dịch tích cực ngay trong ngày mở bán. Khoảng 95% quỹ căn thuộc giai đoạn đầu đã được khách hàng lựa chọn, cho thấy sức hấp dẫn của dự án đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Kết quả này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Bên cạnh vị trí tại mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp - trục giao thông chiến lược của Hải Phòng, Ambience còn nằm đối diện AEON Mall Hải Phòng, đồng thời sở hữu hệ tiện ích quốc tế với hơn 50 hạng mục được quy hoạch theo định hướng nâng cao chất lượng sống. Đây được xem là những lợi thế giúp dự án tạo sức hút ngay từ giai đoạn đầu ra mắt.

Song song với đó, thị trường bất động sản Hải Phòng tiếp tục được hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, công nghiệp và dòng vốn đầu tư. Triển vọng tăng trưởng của thành phố cùng nguồn cung căn hộ cao cấp còn hạn chế khiến Ambience trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Đại diện Gamuda Land cho biết, sau thành công của đợt mở bán đầu tiên, quỹ căn thuộc chính sách ưu đãi giai đoạn 1 đang dần thu hẹp. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các giai đoạn kinh doanh tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng tìm kiếm không gian sống hiện đại kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị.

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Không chỉ ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh tích cực, Ambience còn kế thừa nền tảng phát triển bền vững từ Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản đã tạo dựng uy tín qua nhiều khu đô thị quy mô lớn tại Việt Nam. Tại Ambience, mọi yếu tố từ quy hoạch tổng thể, thiết kế căn hộ, lựa chọn vật liệu đến tiêu chuẩn bàn giao đều được đầu tư đồng bộ nhằm kiến tạo giá trị sử dụng lâu dài và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian. Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao yếu tố chất lượng và năng lực thực thi của chủ đầu tư, uy tín của Gamuda Land được xem là một trong những nền tảng quan trọng góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với dự án.

Thông tin chi tiết: Hotline 0589.086868 hoặc website ambience.com.vn

Là thành viên của Gamuda Berhad - Tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026 - Gamuda Land đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với 11 dự án trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến TP.HCM và Đồng Nai. Danh mục phát triển đa dạng, gồm các khu đô thị quy mô lớn và các dự án nhà ở, thể hiện định hướng đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2026, Gamuda Land sẽ tiếp tục giới thiệu các dự án chiến lược gồm tại Hà Nội và Bình Dương (TP.HCM), mở rộng hiện diện tại các khu vực phát triển trọng điểm ở cả hai miền./.

P.V
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