Đà Nẵng dự kiến phát triển 72 khu vực nhà ở xã hội

TPO - Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với hơn 112 khu vực, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội và thương mại trong tương lai. Trong đó, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 72 khu vực.

Chiều 29/6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030, HĐND thành phố thống nhất bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án vào chương trình đã được thông qua trước đó.

Theo điều chỉnh, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 72 khu vực, trong đó kế thừa 66 khu vực, đưa ra khỏi danh mục 3 khu vực đã phê duyệt và bổ sung 6 khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Một dự án nhà ở xã hội được triển khai ở khu vực trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành



Đối với nhà ở thương mại, danh mục gồm 122 khu vực, kế thừa 120 khu vực, đưa ra khỏi danh mục 1 khu vực đã phê duyệt và bổ sung 2 khu vực.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030, HĐND thành phố cũng thống nhất bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án vào chương trình đã được HĐND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) thông qua.

Cụ thể, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội có 40 khu vực, gồm kế thừa 13 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung 27 khu vực để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030.

Danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở công vụ gồm 19 khu vực, phục vụ nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với nhà ở thương mại, danh mục có 181 khu vực, trong đó kế thừa 128 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; kế thừa 14 khu vực, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phê duyệt; kế thừa 5 khu vực thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được HĐND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và HĐND thành phố Đà Nẵng (sau hợp nhất) phê duyệt.

Ngoài ra, danh mục tiếp tục kế thừa 33 khu vực phát triển nhà ở thương mại thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt; đồng thời bổ sung 1 khu vực đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến là quỹ đất thanh toán hợp đồng BT nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.