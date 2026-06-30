Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng dự kiến phát triển 72 khu vực nhà ở xã hội

Nguyễn Thành

TPO - Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với hơn 112 khu vực, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội và thương mại trong tương lai. Trong đó, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 72 khu vực.

Chiều 29/6, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030, HĐND thành phố thống nhất bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án vào chương trình đã được thông qua trước đó.

Theo điều chỉnh, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 72 khu vực, trong đó kế thừa 66 khu vực, đưa ra khỏi danh mục 3 khu vực đã phê duyệt và bổ sung 6 khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

20251126-153201.jpg
Một dự án nhà ở xã hội được triển khai ở khu vực trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Đối với nhà ở thương mại, danh mục gồm 122 khu vực, kế thừa 120 khu vực, đưa ra khỏi danh mục 1 khu vực đã phê duyệt và bổ sung 2 khu vực.

Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) giai đoạn 2021 - 2030, HĐND thành phố cũng thống nhất bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án vào chương trình đã được HĐND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) thông qua.

Cụ thể, danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội có 40 khu vực, gồm kế thừa 13 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung 27 khu vực để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030.

Danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở công vụ gồm 19 khu vực, phục vụ nhu cầu chỗ ở cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với nhà ở thương mại, danh mục có 181 khu vực, trong đó kế thừa 128 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; kế thừa 14 khu vực, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phê duyệt; kế thừa 5 khu vực thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được HĐND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và HĐND thành phố Đà Nẵng (sau hợp nhất) phê duyệt.

Ngoài ra, danh mục tiếp tục kế thừa 33 khu vực phát triển nhà ở thương mại thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt; đồng thời bổ sung 1 khu vực đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến là quỹ đất thanh toán hợp đồng BT nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

HĐND thành phố Đà Nẵng cũng thông qua Nghị quyết quy định chính sách giảm nghèo đặc thù đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo UBND thành phố đề xuất mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng nâng mức hỗ trợ xây mới lên 100 triệu đồng/nhà, sửa chữa lên 50 triệu đồng/nhà. Đồng thời bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở bị sập, đổ, trôi, cháy, hư hỏng hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng do thiên tai.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện mỗi năm khoảng 490 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách thành phố 319 tỷ đồng; nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các nguồn huy động hợp pháp khác của thành phố là 171 tỷ đồng.

Nguyễn Thành
#Phát triển nhà ở xã hội Đà Nẵng #Điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà giai đoạn 2021-2030 #Dự án nhà ở thương mại và xã hội #Chương trình xây dựng nhà ở công vụ #Phát triển khu đô thị và nhà ở xã hội #Đà Nẵng #nhà ở xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe