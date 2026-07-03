Thái Nguyên chuẩn bị đấu giá 5 khu ‘đất vàng’

TPO - Tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị đấu giá 5 khu đất, trong đó 4 khu là trụ sở các cơ quan, đơn vị dôi dư sau sắp xếp. Các khu đất được đấu giá để triển khai dự án nhà ở, trung tâm thương mại và y tế.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch đấu giá 5 khu đất trên địa bàn phường Quan Triều và Phan Đình Phùng với tổng diện tích khoảng 10,2ha.

Theo đó, các khu đất tỉnh sẽ tổ chức đấu giá gồm: Khu đất thu hồi của Công ty TNHH Thương mại Phúc Thắng tại phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên). Khu đất này có diện tích hơn 7 ha, được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án y tế.

Trụ sở phường Phan Đình Phùng cũ

Cả 4 khu đất còn lại đều thuộc phường Phan Đình Phùng, cụ thể: Khu đất Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên với diện tích 2ha. Khu đất này sẽ được triển khai dự án nhà ở chung cư hỗn hợp, thương mại dịch vụ.

Khu đất là trụ sở phường Phan Đình Phùng (cũ) có diện tích 0,3ha, được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu thương mại - dịch vụ - nhà ở.

Khu đất trụ sở đa cơ quan (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trạm Chẩn đoán xét nghiệm, điều trị bệnh động vật, kiểm dịch động vật, phường Phan Đình Phùng) có diện tích 0,3ha. Dự kiến, khu đất này sẽ xây dựng trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở.

Trụ sở đa cơ quan (Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường) có diện tích 0,3ha, được đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu thương mại – dịch vụ – nhà ở.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc đấu giá các khu đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Được biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 765 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, xử lý. Đến ngày 17/6, đã có 729 cơ sở hoàn thành xử lý, khai thác (đạt 95,3%), hiện còn 36 cơ sở đang tiếp tục sắp xếp.