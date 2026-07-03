Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn cho dự án Golden Hills City

Thực hiện Nghị quyết số 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tại Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City).

Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thuỷ Tú (Golden Hills City).

Qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/05/2026 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Theo đó, UBND thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tại dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú (phường Liên Chiểu và phường Hải Vân, TP Đà Nẵng).

Đây cũng là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Được biết dự án Golden Hills City là một trong những dự án được tháo gỡ sớm nhất theo Nghị quyết trên địa bàn cả nước. Đến nay, triển khai theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984/2.035 dự án, cơ sở nhà đất (đạt 97,5%) với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 456.000 tỉ đồng và tổng diện tích đất sử dụng gần 4.939ha. Qua đó khơi thông nguồn lực, tạo đà cho phát triển và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc được cho phép tiếp tục cho thuê đất, giao đất, thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác liên quan là tiền đề quan trọng giúp cho dự án sớm được triển khai trở lại sau thời gian dài chờ gỡ vướng. Qua đó việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh cũng như giải quyết các thủ tục cho khách hàng, đối tác của công ty cũng sớm được thông suốt, giúp công ty thực hiện trách nhiệm với cam kết đầu tư, tạo cú hích cho hạ tầng khu vực, việc làm, thu ngân sách và góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị.

Thời gian gần đây, các công trình trọng điểm và cơ sở hạ tầng của thành phố tại Tây Bắc Đà Nẵng đang được chú trọng và triển khai mạnh mẽ, việc góp mặt trở lại của dự án Golden Hills City hứa hẹn sẽ giúp thay đổi bộ mặt cho khu vực, nâng tầm tiêu chuẩn sống của người dân và thu hút được nhiều cư dân đến đây sinh sống và du lịch, từ đó hình thành nên một đại đô thị phát triển bền vững trong tương lai.

Tới đây, dự án cũng sẽ được triển khai đầu tư mạnh mẽ trở lại để đón đầu được xu hướng người dân di chuyển đến Tây Bắc Đà Nẵng sinh sống và làm việc, tạo ra những điều kiện sống tốt hơn, thể hiện được sự phát triển về kinh tế của một đô thị với đầy đủ tiện ích hạ tầng, dịch vụ, hoạt động cộng đồng… đảm bảo sự cân đối giữa vật chất và tinh thần của cư dân sinh sống, góp phần giải toả áp lực cho vùng trung tâm thành phố.