Căn hộ duplex trong trẻo với bảng 'màu ban mai'

TPO - Căn hộ hiện trạng bàn giao thô được làm toàn bộ nội thất mới với bảng màu trong trẻo nhẹ nhàng như ánh ban mai.

Căn hộ được thực hiện với mục đích cho dịch vụ lưu trú, chủ nhà mong muốn khách hàng của mình có những phút giây hoàn toàn thả lỏng trong không gian này. Nhà thiết kế đã lựa chọn bảng màu dễ chịu nhất để hoàn thiện nội thất.

Theo chia sẻ của nhà thiết kế, nội thất căn hộ được lấy cảm hứng ánh ban mai, các màu sắc được lựa chọn đều có độ bão hòa thấp bao gồm: Sage (xanh xô thơm), mauve (tím hồng bụi), muted (nhóm màu pha xám làm giảm độ bão hòa), silver (bạc). Nhược điểm của nhóm này là cần tinh chỉnh kỹ lưỡng vì rất khó pha màu.

Tầng một bao gồm sảnh, phòng khách dưới khu vực thông tầng, bàn ăn, bếp, một phòng ngủ, vệ sinh và một cầu thang cuốn dẫn lên tầng hai là phòng ngủ thứ hai. Các chi tiết nội thất đều có những nét thu hút riêng biệt nhưng vô cùng hài hòa tạo nên tổng thể đồng nhất.

Sau hoàn thiện, căn duplex