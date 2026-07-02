Chiêm ngưỡng vịnh kỳ quan từ du thuyền triệu đô: Đặc quyền mới của giới tinh hoa tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Chiêm ngưỡng vịnh kỳ quan từ du thuyền triệu đô là một trong những đặc quyền đỉnh cao của giới tinh hoa tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Tại đây, bến du thuyền Wonder Marina là mảnh ghép hoàn thiện mô hình đô thị nghỉ dưỡng hạng sang, biến mỗi hải trình trên vịnh di sản trở thành một phần của phong cách sống thời thượng.

Bến du thuyền và những cái bắt tay triệu đô trên sóng nước

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh ghi nhận hơn 10 triệu lượt khách, doanh thu đạt 27.700 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về du lịch.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn khoảng trống ở phân khúc nghỉ dưỡng siêu sang - nơi không chỉ cần khách sạn hay resort đẳng cấp, mà đòi hỏi một hệ sinh thái đủ sức phục vụ tầng lớp khách hàng có mức chi tiêu cao nhất.

Thực tế, phần lớn hạ tầng cảng biển tại Hạ Long hiện vẫn tập trung phục vụ tàu tham quan hoặc tàu khách quốc tế. Trong khi đó, mô hình đô thị tích hợp bến du thuyền - yếu tố được xem là “chữ ký” của các điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới - vẫn còn rất hiếm.

Tại nhiều thành phố ven biển hàng đầu thế giới, xung quanh các bến du thuyền thường phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng, khách sạn, ẩm thực, mua sắm và giải trí, tạo nên những không gian giao lưu của cộng đồng sở hữu tài sản giá trị cao.

Bến du thuyền tại Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ trở thành biểu tượng mới của phong cách sống ven vịnh dành cho giới tinh hoa.

Bên cạnh đó, những bến du thuyền nổi tiếng, như Port Hercules (Monaco), Dubai Harbour hay One 15 Marina Sentosa Cove (Singapore) luôn là tâm điểm của các sự kiện quốc tế và hoạt động kết nối cộng đồng doanh nhân toàn cầu. Bởi vậy, một bến du thuyền tiêu cao cấp không đơn thuần là nơi neo đậu tàu thuyền mà còn là biểu tượng cho đẳng cấp và sức hút của một điểm đến.

Theo chuyên gia Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, đây cũng là mô hình mà Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển. Theo ông, sự kết hợp giữa kinh tế biển và bất động sản ven biển có thể được xem như một “mỏ vàng xanh”, mang lại giá trị kinh tế rất lớn.

Nhận định này phù hợp với xu hướng phát triển của bất động sản cao cấp trên thế giới. Báo cáo từ Knight Frank cho thấy, bất động sản hướng thủy trên thế giới luôn có giá trị cao hơn 40% so với sản phẩm thông thường. Trong bối cảnh số lượng người siêu giàu tại Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, dư địa dành cho các đô thị gắn với hệ sinh thái du thuyền vẫn còn rất rộng mở.

Chuỗi trải nghiệm liền mạch nâng tầm chuẩn sống ven vịnh

Tiếp nối mô hình bến du thuyền tại các đô thị ven biển nổi tiếng trên thế giới, Wonder Marina 5 sao được phát triển như "trái tim" của hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại Vinhomes Global Gate Hạ Long. Từ đây, chuỗi trải nghiệm lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí ven mặt nước được kết nối trong một không gian đồng bộ.

Sở hữu vị thế độc tôn mở thẳng ra Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, Wonder Marina cho phép các chủ nhân dễ dàng rẽ sóng thưởng ngoạn di sản thiên nhiên thế giới. Du khách có thể bắt đầu hành trình giữa kỳ quan thiên nhiên, lướt qua những dãy núi đá vôi hùng vĩ, cập bến các bãi biển biệt lập hay đón hoàng hôn giữa mặt vịnh.

Đó là đặc quyền chỉ dành cho số ít - những người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di sản từ góc nhìn riêng tư mà không một cung đường du lịch nào có thể mang lại.

Biển hồ Lagoon mở rộng hành trình từ du thuyền đến nghỉ dưỡng, kiến tạo phong cách sống thượng lưu ven vịnh.

Không chỉ là điểm kết nối đường biển, Wonder Marina còn là cửa ngõ đón dòng khách thượng lưu đến với toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

“Giá trị của một bến du thuyền không nằm ở số lượng cầu cảng, mà ở khả năng thu hút dòng khách chất lượng cao và kéo dài thời gian lưu trú. Nhờ sự cộng hưởng của chuỗi tiện ích trong lòng siêu đô thị biển, Wonder Marina sẽ trở thành trung tâm của hệ sinh thái nghỉ dưỡng và bất động sản tại Hạ Long”, ông Phí Mạnh Sơn, Phó Tổng Giám đốc MICC Group, phân tích.

Từ Wonder Marina, chỉ vài phút di chuyển là du khách có thể tiếp cận Casino Royal Bay, chuỗi khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và các dịch vụ cao cấp.

Không dừng lại ở đó, hành trình trải nghiệm tinh tế còn được nối dài ngay trong nội khu với những mảng xanh nguyên bản từ công viên rừng ngập mặn 800 ha và biển hồ Lagoon 680 ha.

Đặc biệt, khi vừa bước xuống từ du thuyền, chủ nhân có thể lập tức được thỏa mãn đam mê swing tại quần thể 12 sân golf quy mô 950 ha tiêu chuẩn quốc tế với tầm view trực diện vịnh di sản.

Chuỗi đặc quyền liền mạch này định hình nên một phong cách sống gắn liền với du thuyền - điều mà trước đây giới thượng lưu Việt Nam dù chi rất nhiều cũng khó có thể chạm tới.

"Chủ sở hữu siêu du thuyền cần một điểm đến nơi mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối có thể tiếp cận trong thời gian ngắn. Tính liền mạch của trải nghiệm là yếu tố quyết định giá trị”, ông Bùi Đức Long, chủ doanh nghiệp sở hữu du thuyền hạng sang tại Hạ Long, nhìn nhận.

Công viên câu cá rừng ngập mặn mang đến trải nghiệm khám phá thiên nhiên ngay trong lòng siêu đô thị.

Khi du lịch nghỉ dưỡng bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm và phong cách sống, Wonder Marina sẽ là mảnh ghép chiến lược đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long thành điểm sáng mới của dòng khách cao cấp.

Không chỉ mở ra chuẩn sống du thuyền thời thượng, tọa độ này còn dựng xây một biểu tượng danh giá bên vịnh di sản - nơi giới tinh hoa lựa chọn để tận hưởng cuộc sống và khẳng định vị thế đỉnh cao.