The Heritage Tay Ninh: Từ vị trí chiến lược đến giá trị khai thác bền vững

Khi thị trường ưu tiên các tài sản có khả năng khai thác tạo dòng tiền bền vững, The Heritage Tay Ninh nổi bật nhờ lợi thế vị trí, hệ tiện ích quy mô, tiềm năng khai thác bền vững từ du lịch, thương mại và lưu trú.

Theo Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam VARS IRE, động lực tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn tới sẽ đến từ những bất động sản sở hữu giá trị khai thác thực, được hậu thuẫn bởi hạ tầng, hiệu quả vận hành và nhu cầu sử dụng bền vững. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển từ tư duy đầu tư dựa trên kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên các tài sản có khả năng tạo dòng tiền và khai thác lâu dài.

Trong xu hướng đó, The Heritage Tay Ninh nổi bật nhờ khả năng kết hợp giữa giá trị an cư và tiềm năng khai thác giá trị kinh tế. Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Phát triển đô thị AHA Việt Nam, dự án không chỉ hướng đến nhu cầu an cư mà còn mở rộng giá trị sử dụng thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và lưu trú, phù hợp với xu hướng bất động sản "giá trị thực" đang dẫn dắt thị trường hiện nay.

Khu đô thị The Heritage Tay Ninh, phường Ninh Thạnh

Lợi thế từ vị trí mặt tiền đại lộ trung tâm

Tọa lạc trên đại lộ Điện Biên Phủ 6 làn xe, một trong những trục giao thông huyết mạch của phường Ninh Thạnh, The Heritage Tay Ninh nằm trong khu vực phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh lợi thế kết nối các điểm du lịch nổi tiếng, dự án còn nằm giữa khu dân cư hiện hữu với mật độ sinh sống và giao thương sôi động. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên nguồn khách thường xuyên cho các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực và giải trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân địa phương về một không gian trải nghiệm hiện đại ngay tại trung tâm Tây Ninh.

Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí giữa Núi Bà Đen và Tòa Thánh Tây Ninh, hai biểu tượng văn hóa, tâm linh và du lịch thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Lợi thế này mở ra tiềm năng khai thác thương mại, dịch vụ và lưu trú.

Trong bối cảnh Tây Ninh đặt mục tiêu đón khoảng 16,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, những dự án nằm trên trục phát triển du lịch trọng điểm được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng của dòng khách và nhu cầu tiêu dùng dịch vụ.

Với quy mô gần 50 ha, The Heritage Tay Ninh được phát triển thành một tổ hợp đô thị đa chức năng gồm ba phân khu The Spark, The Fusion và The Arcadia, cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố thương mại, biệt thự song lập, đơn lập, tứ lập và nhà liền kề.

Hệ tiện ích đồng bộ – nền tảng cho giá trị khai thác bền vững

Điểm nhấn của The Heritage Tay Ninh là hệ tiện ích và cảnh quan quy mô lớn được đầu tư đồng bộ. Trung tâm dự án là hồ cảnh quan rộng lớn kết hợp cùng công viên trải nghiệm Gleam Park quy mô gần 10 ha tạo nên không gian sinh thái và giải trí quy mô lớn cho cư dân cũng như du khách.

Bên cạnh đó, The Heritage Tay Ninh còn phát triển hệ thống phố đi bộ, quảng trường sự kiện, tuyến thương mại dịch vụ và các không gian giải trí về đêm. Các không gian này sẽ trở thành điểm đến cho các hoạt động văn hóa, mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân địa phương cũng như du khách.

Tuyến phố đi bộ – trục thương mại, giải trí sôi động tại The Heritage Tay Ninh

Song hành cùng hệ sinh thái thương mại và giải trí, Waterfall Mark được quy hoạch là tâm điểm thư giãn và tái tạo năng lượng, góp phần định hình phong cách sống tại The Heritage Tay Ninh. Tổ hợp sở hữu hồ bơi vượt chuẩn Olympic, thác nước nghệ thuật, khu café cảnh quan cùng các tiện ích chăm sóc sức khoẻ, nhờ đó, cư dân có thể sống, tận hưởng, mua sắm, giải trí và trải nghiệm ngay trong nội khu.

Tổ hợp Waterfall Mark tại The Heritage Tay Ninh

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm du lịch và hệ tiện ích quy mô lớn giúp dự án không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn mở ra khả năng khai thác kinh doanh, dịch vụ và lưu trú – những yếu tố tạo nên giá trị sử dụng thực và khả năng vận hành bền vững.

Du lịch phát triển– bệ phóng tăng trưởng dài hạn

Thị trường bất động sản năm 2026 đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền từ các hoạt động đầu cơ sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác và tạo dòng tiền ổn định.

Xu hướng này đặc biệt phù hợp với The Heritage Tay Ninh khi dự án nằm tại khu vực được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và thương mại mới của Tây Ninh.

Đồng thời, dự án còn hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa Tây Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, tăng cường liên kết khu vực và kết nối các cửa khẩu biên giới; các tuyến kết nối liên vùng Đông Nam Bộ, hạ tầng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các dự án nâng cấp đô thị, du lịch đang được triển khai. Những động lực này sẽ gia tăng lưu lượng du khách, thúc đẩy giao thương và nâng cao giá trị bất động sản khu vực.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản, Tây Ninh hiện là một trong những khu vực có dư địa tăng trưởng hấp dẫn tại khu vực phía Nam nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng, du lịch và quy hoạch đô thị. Đặc biệt, khu vực trung tâm du lịch với trục Núi Bà Đen – Tòa Thánh Tây Ninh đang hình thành một cực tăng trưởng mới, thu hút cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Trong bối cảnh đó, The Heritage Tay Ninh cũng được định hướng trở thành một phần của hệ sinh thái dịch vụ du lịch mới. Dự án không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại mà còn góp phần gia tăng sức hút điểm đến thông qua các tuyến phố đi bộ, không gian lễ hội, hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo thêm điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và làm phong phú trải nghiệm của du khách tại Tây Ninh.

Sở hữu vị trí chiến lược giữa tâm điểm phát triển du lịch Tây Ninh, The Heritage Tay Ninh được đánh giá là tâm điểm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Đồng thời, dự án cũng đáp ứng xu hướng tìm kiếm các bất động sản "giá trị thực" – vừa phục vụ nhu cầu an cư, vừa có khả năng khai thác kinh doanh và tạo dòng tiền bền vững trong dài hạn.