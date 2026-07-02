Chu kỳ mới của bất động sản Đà Nẵng: Nhà đầu tư ưu tiên tài sản kép

Thay vì tìm kiếm những cơ hội tăng giá ngắn hạn, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến xu hướng ưu tiên các sản phẩm sở hữu " giá trị kép" như Newtown Diamond - vừa có khả năng gia tăng giá trị tài sản bền vững, vừa tạo dòng tiền ổn định từ khai thác thực tế.

Nhà đầu tư ưu tiên những tài sản có khả năng vận hành

Sau thời kỳ tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản bắt đầu bước vào chu kỳ điều chỉnh mang tính sàng lọc và phân hóa. Hiện nay, nhà đầu tư thận trọng hơn, ưu tiên những tài sản có giá trị sử dụng thực, khả năng khai thác ổn định và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Theo các chuyên gia, những dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, vị trí chiến lược, gắn với quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng giao thông, đồng thời có khả năng tạo dòng tiền từ nhu cầu khai thác thực tế đang trở thành lựa chọn được quan tâm trên thị trường.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét tại Đà Nẵng - thành phố đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới. Hàng loạt dự án chiến lược như mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, tuyến metro Đà Nẵng - Hội An cùng định hướng phát triển đô thị về phía Nam đang mở ra dư địa lớn cho thị trường bất động sản.

Những sản phẩm “tài sản kép" - vừa là tích sản bền vững, vừa có khả năng tạo lợi nhuận - như Newtown Diamond được nhà đầu tư quan tâm

Du lịch tiếp tục là động lực quan trọng. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón khoảng 7,74 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt. Lượng khách tăng trưởng liên tục tạo nền tảng cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác dịch vụ. Trong bối cảnh đó, các dự án sở hữu lợi thế về vị trí, kết nối với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng và đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư lẫn khai thác đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Newtown Diamond - tài sản kép hưởng lợi từ quy hoạch

Khả năng tạo dòng tiền không chỉ đến từ giá trị của căn hộ, mà còn được quyết định bởi sức hấp dẫn của điểm đến, hệ sinh thái xung quanh và nhu cầu lưu trú, trải nghiệm thực tế của thị trường.

Newtown Diamond sở hữu lợi thế lớn khi tọa lạc trên trục đường Trường Sa, kết nối thuận lợi với tuyến metro Đà Nẵng - Hội An trong tương lai và hưởng lợi trực tiếp từ định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD về phía Nam thành phố.

Bên cạnh vị trí chiến lược, Newtown Diamond nằm giữa quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đã hình thành với bãi biển Mỹ Khê, Legend Danang Golf Resort, Sheraton Danang Resort cùng chuỗi khách sạn, nhà hàng, trung tâm hội nghị và dịch vụ du lịch cao cấp. Hệ sinh thái này thu hút lượng lớn khách nghỉ dưỡng, golfer, chuyên gia và khách MICE trong suốt năm, tạo nguồn cầu lưu trú ổn định cho hoạt động khai thác.

Vị trí hiếm có “mặt biển - kề sân gôn - kết nối đại lộ”, tâm điểm quy hoạch phát triển đô thị mang lại giá trị gia tăng bền vững cho Newtown Diamond

Ngay tại dự án, hệ tiện ích được phát triển theo tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng hiện đại với bể bơi chân mây, hệ thống cảnh quan xanh, khu thương mại dịch vụ, nhà hàng, café, không gian chăm sóc sức khỏe cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày cho cư dân.

Sự kết nối giữa hệ sinh thái bên ngoài và tiện ích nội khu tạo nên nền tảng để Newtown Diamond đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và khai thác cho thuê trong dài hạn.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế mang lại lợi thế khai thác cho Newtown Diamond.

Sở hữu vị trí chiến lược, hưởng lợi từ quy hoạch đô thị tương lai và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đã hiện hữu, Newtown Diamond đáp ứng đồng thời hai mục tiêu của nhà đầu tư hiện nay: tích lũy tài sản dài hạn và khai thác giá trị bền vững. Đó cũng là nền tảng để dự án đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản Đà Nẵng.