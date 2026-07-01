Chuẩn sống 'vừa sướng vừa an tâm' tạo sức hút cho Vinhomes Sài Gòn Park

Chỉ sau chưa đầy một tháng ra mắt, Vinhomes Sài Gòn Park đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt quan tâm cùng hàng nghìn giao dịch thành công. Không chỉ đưa chuẩn sống Vinhomes lần đầu hiện diện tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, siêu đô thị 1.080ha còn hút khách hàng nhờ sự kết hợp giữa chất lượng sống, chính sách tài chính ưu việt và dư địa tăng trưởng lớn từ hạ tầng khu vực.

Chuẩn sống Vinhomes - “hệ tư tưởng” được bảo chứng

Với ngân sách khoảng 8 tỷ đồng, anh Nguyễn Văn Kỳ (Bình Thạnh cũ) từng cân nhắc nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, sau chuyến tham quan sa bàn Vinhomes Sài Gòn Park, anh quyết định xuống tiền sở hữu một căn nhà xây thô 4 tầng 225m² sàn xây dựng.

“Với số tiền tương đương một căn nhà trong hẻm sâu hoặc một căn hộ cũ tại khu vực nội đô, tại Vinhomes Sài Gòn Park, tôi được làm chủ một căn nhà 4 tầng liền thổ trong khu đô thị xanh, sinh thái, quy hoạch bài bản. Đây là điều rất hiếm tại TP.HCM hiện nay”, anh Kỳ chia sẻ.

Anh Kỳ lựa chọn Vinhomes Sài Gòn Park với chuẩn sống đẳng cấp và chi phí đầu tư phù hợp

Điểm chung trong quyết định của nhiều khách hàng như anh Kỳ là cơ hội tận hưởng một chuẩn sống đã được kiểm chứng tại các đại đô thị Vinhomes trên khắp cả nước.

Theo anh Trần Đức Vinh, cư dân Vinhomes Grand Park, cũng là khách hàng đang tìm hiểu dự án Vinhomes Sài Gòn Park, chuẩn sống đó có thể được mô tả ngắn gọn là “vừa sướng vừa an tâm”.

“Thực tế, những người sau khi chuyển về Vinhomes sinh sống đều có xu hướng gắn bó lâu dài. Không ít gia đình còn tiếp tục sở hữu thêm nhà tại các dự án khác của Vinhomes và giới thiệu người thân, bạn bè cùng trở thành hàng xóm”, anh Vinh cho biết.

Với những cư dân Vinhomes như anh Vinh, trải nghiệm “sống sướng” không đơn thuần đến từ những tiện ích cao cấp mà là sự đủ đầy của một hệ sinh thái đô thị. Từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, khu thể thao, giải trí đến các dịch vụ thiết yếu đều hiện diện ngay trong nội khu, giúp cư dân đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày mà không cần di chuyển xa.

Đặc biệt, các đô thị Vinhomes còn có một “đặc sản” mà gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ dự án nào khác. Đó là chiến lược đồng hành, chăm sóc cư dân của chủ đầu tư, với các câu lạc bộ cộng đồng, chuỗi sự kiện, lễ hội diễn ra quanh năm, vừa nâng cao đời sống tinh thần, vừa góp phần gia tăng giá trị cho bất động sản.

Công viên nước dành riêng cho gia đình đầu tiên dự kiến đi vào vận hành tại Vinhomes Sài Gòn Park từ 12/2027

Bên cạnh đó, yếu tố “an tâm” cũng được nhiều khách hàng đánh giá cao. Hệ thống an ninh đa lớp từ cổng vào đến khu ở kết hợp cùng mạng lưới camera AI thông minh giúp tăng cường kiểm soát an toàn cho cư dân. Thực tế, tỷ lệ phát hiện và xử lý sự cố tại các đô thị Vinhomes lên tới 95% chỉ trong vòng 48-72 giờ, mang lại không gian sống an toàn tối đa cho người già và trẻ nhỏ.

Sự yên tâm đó còn được nhân lên gấp đôi nhờ giải pháp tài chính an toàn trong thời kỳ lãi suất leo thang. Để bảo vệ tối đa cho khách hàng và nhà đầu tư, ngoài chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, Vinhomes còn “khóa trần” lãi suất 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo. Cơ chế này giúp khách hàng chủ động hoàn toàn dòng tiền trong thời gian lên tới 42 tháng; nhà đầu tư tự tin “kê cao gối ngủ” mà không cần lo lắng về áp lực lãi suất thả nổi của thị trường.

Quy hoạch đồng bộ tạo nền tảng giá trị dài hạn cho tài sản

Nếu chuẩn sống “vừa sướng vừa an tâm” là yếu tố giúp nhiều khách hàng quyết định xuống tiền, thì quy hoạch đồng bộ lại là nền tảng để Vinhomes Sài Gòn Park duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, không gian xanh không được xem là một tiện ích bổ sung mà trở thành giá trị cốt lõi trong quy hoạch đô thị. Thay vì phát triển những mảng xanh riêng lẻ, dự án kiến tạo một hệ sinh thái cảnh quan liên hoàn, nơi công viên, mặt nước và các không gian mở đan xen với khu ở. Cách quy hoạch này không chỉ mang đến môi trường sống trong lành mà còn tạo nên nhịp sống gần gũi với thiên nhiên, để mỗi ngày của cư dân đều bắt đầu và kết thúc giữa sắc xanh.

Đáng chú ý, Vinhomes Sài Gòn Park còn đầu tư mạnh cho hạ tầng giáo dục khi dành tới 150ha cho quần thể đại học quốc tế, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là động lực thu hút đội ngũ chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc, hình thành một cộng đồng văn minh, tri thức, dự kiến lên tới 200.000 người.

Quy mô dân số lớn và ổn định không chỉ tạo nên sức sống cho toàn đô thị mà còn mang đến nguồn cầu bền vững cho hoạt động thương mại, dịch vụ và cho thuê, qua đó gia tăng khả năng khai thác của bất động sản theo thời gian. Đó cũng là lý do chị Khánh Hà (Tây Ninh) lựa chọn một căn nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park.

“Thời điểm nhận bàn giao cuối năm 2027 cũng là lúc tiện ích về đích, đô thị đi vào vận hành hoàn chỉnh, tài sản vừa có thể tạo dòng tiền ổn định, vừa có nhiều dư địa tăng giá”, chị cho biết.

Những căn nhà phố đầu tiên sẽ được bàn giao vào tháng 12/2027

Không chỉ có lợi thế từ nội lực, Vinhomes Sài Gòn Park còn đón đầu chu kỳ phát triển hạ tầng mạnh mẽ nhất của cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM. Hàng loạt công trình trọng điểm như Quốc lộ 22 mở rộng lên 10 làn xe, Vành đai 3, Metro số 2 và đặc biệt là cao tốc TP.HCM - Mộc Bài vừa chính thức khởi công, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian kết nối khu vực với trung tâm thành phố.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch đồng bộ bên trong và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện bên ngoài sẽ tiếp tục gia tăng sức hút an cư và đầu tư của Vinhomes Sài Gòn Park. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia đánh giá đây là một trong những “điểm mua” đáng chú ý của thị trường trước khi khu vực bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.