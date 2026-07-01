Hà Nội lên tiếng vụ dân ở 'khu nhà giàu' bốc thăm giành suất mua NƠXH

TPO - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, qua kiểm tra, xác minh một số hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội (người ở "khu nhà giàu" - PV) tại dự án CT3 Kim Chung đều đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại thời điểm tiếp nhận và đánh giá, song cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường hợp kê khai không trung thực.

Xác minh thông tin về nhà ở, thu nhập gặp khó

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngày 8/6, Báo Tiền Phong điện tử đăng tải bài viết phản ánh việc nhiều người đăng ký mua nhà ở xã hội (NƠXH) tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại các khu đô thị, chung cư cao cấp của thành phố, thu hút sự quan tâm của dư luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Để làm rõ nội dung phản ánh, ngày 17/6, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và UBND xã Thiên Lộc làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng NƠXH Kim Chung (đại diện chủ đầu tư) dự án NƠXH CT3 Kim Chung.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, xác minh một số hồ sơ đăng ký mua NƠXH (người ở "khu nhà giàu" - PV) tại dự án CT3 Kim Chung đều đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại thời điểm tiếp nhận và đánh giá.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án và UBND xã Thiên Lộc đã có báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung quản lý nhà nước tại dự án CT3 Kim Chung.

Qua kiểm tra xác suất 5 hồ sơ trong tổng số 30 hồ sơ do chủ đầu tư rà soát (là những trường hợp có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại các khu đô thị, khu nhà ở được Báo Tiền Phong điện tử phản ánh), đoàn kiểm tra nhận thấy các hồ sơ được kiểm tra đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại thời điểm chủ đầu tư tiếp nhận và đánh giá.

Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, xác minh điều kiện của người đăng ký mua NƠXH, đặc biệt đối với việc xác minh thông tin về nhà ở, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và điều kiện thu nhập của người đăng ký.

Việc xác minh các nội dung này cần có sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền, như cơ quan quản lý đất đai, cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 34 Nghị định 54/2026/NĐ-CP), người đăng ký mua NƠXH phải cam kết chưa từng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin kê khai, đồng thời phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH tại thời điểm ký hợp đồng mua bán.

Do đó, việc hồ sơ được chủ đầu tư tiếp nhận là trên cơ sở thành phần hồ sơ và các cam kết của người đăng ký theo quy định.

Xử lý nghiêm nếu phát hiện kê khai sai

Sở Xây dựng nhấn mạnh, trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người đăng ký kê khai không trung thực, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Đồng thời, các quyền lợi phát sinh từ việc mua, thuê mua NƠXH sẽ được xem xét, xử lý theo quy định.

Cũng theo Sở Xây dựng, quy định của thành phố về quản lý, sử dụng NƠXH giao UBND cấp xã trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt hồ sơ trong suốt quá trình tiếp nhận, xét duyệt cũng như sau khi dự án đưa vào sử dụng. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Dự án NƠXH CT3 Kim Chung sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ vào sáng 4/7.

Như Tiền Phong thông tin trước đó, dự án NƠXH CT3 Kim Chung do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư đã công khai danh sách 3.652 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm, gồm 3.372 hồ sơ mua NƠXH, 222 hồ sơ thuê mua và 58 hồ sơ thuê.

Điều gây chú ý là trong danh sách này xuất hiện nhiều trường hợp có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại các khu đô thị, chung cư cao cấp của Hà Nội như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City, Times City, Sun Square Lê Đức Thọ, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Khu Ngoại giao đoàn... gây xôn xao, thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trao đổi với PV, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết việc công khai danh sách được thực hiện đúng quy định trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ và ý kiến của Sở Xây dựng.

Theo vị này, cần phân biệt giữa nơi đang sinh sống và quyền sở hữu nhà ở. Nhiều trường hợp có thể đang ở cùng bố mẹ tại các khu đô thị cao cấp nhưng bản thân chưa sở hữu nhà ở; hoặc đang thuê căn hộ tại các khu chung cư này. Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhà ở, thu nhập và các tiêu chí khác theo quy định thì vẫn thuộc đối tượng được xem xét mua NƠXH.

Liên quan đến dự án NƠXH CT3 Kim Chung, đại diện liên danh chủ đầu tư thông báo, sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê căn hộ NƠXH vào sáng 4/7. Việc bốc thăm được thực hiện trên cơ sở danh sách hồ sơ đủ điều kiện đợt 1 và có sự giám sát của đại diện cơ quan quản lý nhà nước.