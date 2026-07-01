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Địa ốc

Galaxy Office - Giải pháp văn phòng cho thuê toàn diện tại TP.HCM

P.V

Thị trường bất động sản thương mại đang bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng từ các chủ doanh nghiệp. Galaxy Office đã và đang khẳng định vị thế là đối tác chiến lược hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp mặt bằng tối ưu cho doanh nghiệp.

Toàn cảnh thị trường văn phòng cho thuê

Nhìn vào bức tranh thực tế thị trường cho thuê văn phòng TP.HCM hiện có khoảng 7,63 triệu m² sàn văn phòng. Mặc dù nguồn cung lớn, tỷ lệ mặt bằng trống chỉ loanh quanh ở mức 18,8%. Điều này chứng tỏ nhu cầu thuê văn phòng làm việc vẫn rất lớn, đặc biệt là các tòa nhà có mức giá hợp lý.

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Thị trường văn phòng cho thuê TP.HCM

Điểm thay đổi lớn nhất trong năm nay chính là thói quen chọn vị trí. Các công ty không còn khăng khăng phải ở lõi Quận 1 hay Quận 3 bằng mọi giá. Thay vào đó, dòng người đang dịch chuyển ra các tòa nhà nằm dọc tuyến Metro Số 1 hoặc bám theo các trục đường quy hoạch ga Metro Số 2 (như khu vực Phạm Văn Hai, ngã tư Bảy Hiền...).

Lý do rất đơn giản: nhân viên đi làm bằng tàu điện vừa khỏe vừa không sợ kẹt xe. Chi phí thuê hàng tháng của công ty cũng "dễ thở" hơn rất nhiều.

Vì sao bạn nên đồng hành cùng Galaxy Office?

Thay vì tự mình phải đi dò hỏi từng tòa nhà, mất thời gian mà chưa chắc đã được giá tốt, việc có một đơn vị chuyên nghiệp hỗ trợ sẽ giúp bạn yên tâm hơn.

Đặc biệt, mọi thông tin về diện tích thực, phí quản lý, chỗ gửi xe hay tiền điện làm ngoài giờ đều được báo cáo chi tiết ngay từ đầu. Tuyệt đối không có chuyện khách hàng phải ấm ức vì các "chi phí ẩn" từ trên trời rơi xuống sau khi ký hợp đồng.

Để xem ngay danh sách các tòa nhà đang trống sàn cùng bảng báo giá chi tiết. Bạn có thể tham khảo trực tiếp tại cho thuê văn phòng HCM. Chuyên viên của Galaxy Office luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đi xem thực tế và tư vấn hoàn toàn miễn phí!

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Galaxy Office - chuyên tư vấn cho thuê văn phòng tại TP.HCM

Thông tin liên hệ Công ty TNHH Galaxy Office:

● Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

● Hotline: 0939.663.882.

● Website: https://www.galaxyoffice.vn/

P.V
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