Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Thị trường bất động sản miền Trung tăng sức hút với nhà đầu tư nhờ tín hiệu tích cực, sản phẩm đa dạng

P.V

Sau giai đoạn thanh lọc và tái cấu trúc, thị trường bất động sản miền Trung đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Hạ tầng được đầu tư mạnh, du lịch tăng trưởng trở lại cùng sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn như Capital Square Đà Nẵng, Newtown Diamond Đà Nẵng… trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư hiện nay.

Thị trường khởi sắc, bất động sản dòng tiền được ưu tiên

Đà Nẵng và Huế đang nổi lên như hai điểm sáng của thị trường bất động sản miền Trung nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng, du lịch và quá trình mở rộng không gian đô thị. Trong bối cảnh mặt bằng giá tại Hà Nội và TP.HCM ngày càng cao, dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển về những thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng, sở hữu nguồn cung chất lượng và khả năng khai thác thực tế

Tại Đà Nẵng, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch tiếp tục tạo lực đẩy cho thị trường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 7,74 triệu lượt khách lưu trú, tăng 20,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt, tăng 23,6%. Sự gia tăng của khách du lịch, chuyên gia và cộng đồng cư dân chất lượng cao đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản tại khu vực trung tâm, ven sông và ven biển.

01-capital-square.jpg
Các dự án bên sông Hàn hay mặt biển tại Đà Nẵng được săn đón nhờ khả năng tạo dòng tiền và gia tăng giá trị

Trong khi đó, Huế cũng đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch chất lượng cao và định hướng quy hoạch đô thị hiện đại theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development). Việc đẩy mạnh kết nối vùng, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm cùng sự gia tăng của lượng khách du lịch trong và ngoài nước đang tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở, lưu trú và dịch vụ thương mại phát triển bền vững.

Những động lực này góp phần hình thành bức tranh bất động sản miền Trung ngày càng đa dạng và giàu tiềm năng, với nhiều phân khúc và loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực, từ căn hộ cao cấp tại các đô thị trung tâm, bất động sản ven biển, cạnh sân gôn đến biệt thự, shophouse và các khu đô thị tích hợp quy mô lớn.

Sản phẩm đa dạng tạo sức hút cho bất động sản miền Trung

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các chủ đầu tư cũng đẩy mạnh hoạt động giới thiệu các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và khách hàng.

Tại Đà Nẵng, Capital Square là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vị trí trung tâm hiếm có giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Được phát triển theo mô hình khu đô thị quốc tế hiện đại, dự án sở hữu hệ tiện ích đa dạng cùng lợi thế kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của cư dân, chuyên gia và khách quốc tế đang ngày càng gia tăng tại thành phố.

Bên cạnh đó, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond cùng các sản phẩm shophouse và biệt thự sân gôn Newtown Legend cũng thu hút sự chú ý của các đơn vị phân phối nhờ lợi thế nằm trong khu vực Nam Đà Nẵng - nơi được đánh giá là một trong những cực tăng trưởng mới của thành phố. Hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn quốc tế hiện hữu được xem là nền tảng tạo nên tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị cho các sản phẩm tại đây.

02-newtown-diamond.jpg
Sản phẩm đa dạng với khả năng tạo dòng tiền hấp dẫn của các dự án như Newtown Diamond thu hút nhà đầu tư và người mua ở thực

Tại Huế, Hue Legacy Residence là dự án nổi bật với bộ sưu tập shophouse giới hạn tọa lạc tại khu vực An Cựu - một trong những trung tâm dân cư và thương mại lâu đời của thành phố. Sở hữu vị trí thuận lợi cùng định hướng phát triển thương mại dịch vụ, dự án đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm vừa có giá trị sử dụng thực tế vừa có tiềm năng khai thác kinh doanh.

03-hue-legacy-residence.jpg
Hue Legacy Residence hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực trung tâm TP Huế

Theo các đơn vị phân phối, những dự án nhận được sự quan tâm lớn đều có điểm chung là pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và khả năng khai thác giá trị thực. Đây cũng là những tiêu chí đang được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng tới các sản phẩm chất lượng và phát triển bền vững.

Với nền tảng từ tăng trưởng du lịch, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị cùng sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, bất động sản miền Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới. Đà Nẵng và Huế không chỉ là điểm đến của nhu cầu an cư mà còn đang trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

P.V
#bất động sản #miền Trung #Đà Nẵng #Huế #đầu tư #dự án #bất động sản nghỉ dưỡng

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe