Thị trường bất động sản miền Trung tăng sức hút với nhà đầu tư nhờ tín hiệu tích cực, sản phẩm đa dạng

Sau giai đoạn thanh lọc và tái cấu trúc, thị trường bất động sản miền Trung đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Hạ tầng được đầu tư mạnh, du lịch tăng trưởng trở lại cùng sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn như Capital Square Đà Nẵng, Newtown Diamond Đà Nẵng… trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư hiện nay.

Thị trường khởi sắc, bất động sản dòng tiền được ưu tiên

Đà Nẵng và Huế đang nổi lên như hai điểm sáng của thị trường bất động sản miền Trung nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng, du lịch và quá trình mở rộng không gian đô thị. Trong bối cảnh mặt bằng giá tại Hà Nội và TP.HCM ngày càng cao, dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển về những thị trường còn nhiều dư địa tăng trưởng, sở hữu nguồn cung chất lượng và khả năng khai thác thực tế

Tại Đà Nẵng, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch tiếp tục tạo lực đẩy cho thị trường. Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố đón khoảng 7,74 triệu lượt khách lưu trú, tăng 20,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,18 triệu lượt, tăng 23,6%. Sự gia tăng của khách du lịch, chuyên gia và cộng đồng cư dân chất lượng cao đang thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm bất động sản tại khu vực trung tâm, ven sông và ven biển.

Các dự án bên sông Hàn hay mặt biển tại Đà Nẵng được săn đón nhờ khả năng tạo dòng tiền và gia tăng giá trị

Trong khi đó, Huế cũng đang hưởng lợi từ làn sóng đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển du lịch chất lượng cao và định hướng quy hoạch đô thị hiện đại theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development). Việc đẩy mạnh kết nối vùng, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm cùng sự gia tăng của lượng khách du lịch trong và ngoài nước đang tạo nền tảng cho nhu cầu nhà ở, lưu trú và dịch vụ thương mại phát triển bền vững.

Những động lực này góp phần hình thành bức tranh bất động sản miền Trung ngày càng đa dạng và giàu tiềm năng, với nhiều phân khúc và loại hình sản phẩm đáp ứng nhu cầu của cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực, từ căn hộ cao cấp tại các đô thị trung tâm, bất động sản ven biển, cạnh sân gôn đến biệt thự, shophouse và các khu đô thị tích hợp quy mô lớn.

Sản phẩm đa dạng tạo sức hút cho bất động sản miền Trung

Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, các chủ đầu tư cũng đẩy mạnh hoạt động giới thiệu các sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và khách hàng.

Tại Đà Nẵng, Capital Square là một trong những dự án nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vị trí trung tâm hiếm có giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn. Được phát triển theo mô hình khu đô thị quốc tế hiện đại, dự án sở hữu hệ tiện ích đa dạng cùng lợi thế kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của cư dân, chuyên gia và khách quốc tế đang ngày càng gia tăng tại thành phố.

Bên cạnh đó, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond cùng các sản phẩm shophouse và biệt thự sân gôn Newtown Legend cũng thu hút sự chú ý của các đơn vị phân phối nhờ lợi thế nằm trong khu vực Nam Đà Nẵng - nơi được đánh giá là một trong những cực tăng trưởng mới của thành phố. Hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và sân gôn quốc tế hiện hữu được xem là nền tảng tạo nên tiềm năng khai thác và gia tăng giá trị cho các sản phẩm tại đây.

Sản phẩm đa dạng với khả năng tạo dòng tiền hấp dẫn của các dự án như Newtown Diamond thu hút nhà đầu tư và người mua ở thực

Tại Huế, Hue Legacy Residence là dự án nổi bật với bộ sưu tập shophouse giới hạn tọa lạc tại khu vực An Cựu - một trong những trung tâm dân cư và thương mại lâu đời của thành phố. Sở hữu vị trí thuận lợi cùng định hướng phát triển thương mại dịch vụ, dự án đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm vừa có giá trị sử dụng thực tế vừa có tiềm năng khai thác kinh doanh.

Hue Legacy Residence hưởng lợi từ sự phát triển của khu vực trung tâm TP Huế

Theo các đơn vị phân phối, những dự án nhận được sự quan tâm lớn đều có điểm chung là pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và khả năng khai thác giá trị thực. Đây cũng là những tiêu chí đang được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn trong bối cảnh thị trường ngày càng hướng tới các sản phẩm chất lượng và phát triển bền vững.

Với nền tảng từ tăng trưởng du lịch, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị cùng sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, bất động sản miền Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới. Đà Nẵng và Huế không chỉ là điểm đến của nhu cầu an cư mà còn đang trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.