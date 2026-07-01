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Căn hộ 20m2 'lột xác' sau cải tạo

Thúy Hiền

TPO - Căn hộ cũ có tuổi đời gần 30 năm với hiện trạng xuống cấp và bí bách khi chủ cũ trước sử dụng hệ gỗ ốp tường.

Với hiện trạng của căn hộ và diện tích rất nhỏ chỉ 20m2, việc cải tạo cần giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn và tổ chức lại công năng cho hợp lý với nhu cầu cơ bản để nghỉ ngơi: giường ngủ, góc thư giãn, nhà vệ sinh khép kín.

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Bên cạnh việc tháo dỡ hết các tấm gỗ ốp tường, thì nhà thiết kế còn đã mở rộng không gian theo trục đứng bằng cách loại bỏ trần giật cấp, việc giữ dầm trần tạo cảm giác thô mộc. Căn hộ có thể vừa một chiếc giường đôi, sopha, và một chiếc tủ lạnh mà không hề o ép cho lối giao thông thuận tiện, rộng rãi.

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Vì căn hộ khá nhỏ nên ánh sáng tự nhiên và màu sắc trung tính được sử dụng để tạo cảm giác thoáng rộng, mềm mại hơn cho không gian. Các họa tiết chủ đạo là hoa lá, kẻ ô cổ điển, nhấn nhá trong tổng thể là các màu đậm như đỏ rượu, đen, vàng đồng,...

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Thay vì làm mới toàn bộ phần gạch ốp sàn được giữ lại vì giá trị và màu sắc phù hợp với thiết kế. Nó cũng giống như một phần của căn hộ cũ được hiện diện và trở lại trong một diện mạo mới. Còn lại các phần gạch nhà tắm được thay mới hoàn toàn, với họa tiết cổ điển, tạo điểm nhấn thú vị nhất cho toàn bộ căn hộ.

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Thúy Hiền
Phuong Anh Nguyen
#căn hộ #cải tạo #20m2 #nội thất #thiết kế

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