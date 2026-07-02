Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thiết kế sân vườn villa cực kỳ thú vị với cổng vòm và cây xanh lơ lửng

Thúy Hiền

TPO - Khám phá mẫu thiết kế sân vườn villa ấn tượng với cổng vòm tinh tế và cây xanh như bay, tạo không gian thư thái và sáng tạo.

Căn biệt thự được thiết kế với hình thức hiện đại giống như các hình khối xếp chồng lên nhau. Đan xen công trình là cây xanh, tạo nên tổng thể vừa bề thế vừa hài hòa.

1000037452.jpg
1000037459.jpg
1000037460.jpg
1000037461.jpg
1000037453.jpg
1000037458.jpg
1000037457.jpg

Điểm nhấn thú vị của công trình là khu vực sân vườn được thiết kế sắc nét vừa mang âm hưởng cổ điển với các cổng dẫn hình tròn theo trục thường thấy của nhà viện, vừa hiện đại với các hình khối từ rêu xanh được gắn đèn led bên dưới như đang lơ lửng giữa không trung.

1000037454.jpg
1000037455.jpg
1000037456.jpg
1000037465.jpg
1000037466.jpg
1000037468.jpg
1000037467.jpg

Phối cảnh ngày và đêm cho thấy những hiệu quả khác nhau của thiết kế sân vườn thú vị này. Các không gian bên trong đều được thiết kế mở ra con đường này, thu trọn màu xanh vào tầm nhìn.

1000037472.jpg
1000037471.jpg
1000037470.jpg
1000037475.jpg
1000037476.jpg
1000037473.jpg
Thúy Hiền
AD9 Architects
#sân vườn #villa #cổng vòm #cây xanh #thiết kế

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe