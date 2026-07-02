Chung cư 'đất vàng' Hà Nội nhiều lần trễ hẹn bàn giao nhà bất ngờ hoạt động 'chui'

TPO - Sau gần 8 năm kể từ ngày khởi công, dự án chung cư DLC – Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square) tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa hoàn thành, dù đã nhiều lần điều chỉnh thời hạn bàn giao căn hộ. Trong khi đó, khối văn phòng của dự án đã đưa vào hoạt động dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu.

"Đội mưa" căng băng rôn đòi nhà

Sáng 2/7, dù trời mưa nhưng nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square), tại ngã tư Nguyễn Tuân – Ngụy Như Kon Tum (phường Thanh Xuân, Hà Nội), đã tập trung trước dự án, căng băng rôn để đòi nhà.

Sáng 2/7, khách hàng mua nhà dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) tiếp tục băng rôn đòi nhà sau nhiều lần chủ đầu tư trễ hẹn bàn giao.

Theo phản ánh của khách hàng, dự án đã chậm bàn giao nhiều năm, trong khi các kiến nghị, đề xuất đối thoại với chủ đầu tư đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Chị Lê Thị Hương, một khách hàng mua căn hộ tại dự án, cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư tổ chức đối thoại với cư dân, song doanh nghiệp có dấu hiệu né tránh.

"Chúng tôi nhiều lần đề nghị được gặp gỡ để trao đổi, tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc nhưng chủ đầu tư không tiếp xúc, không đối thoại với khách hàng", chị Hương nói.

Theo chị Hương, khách hàng đề nghị chủ đầu tư công khai lộ trình hoàn thiện dự án, sớm bàn giao căn hộ theo hợp đồng đã ký, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các tồn tại của dự án và giám sát việc thực hiện các cam kết của chủ đầu tư.

Một nội dung khác được nhiều khách hàng phản ánh là khối văn phòng của dự án đã đi vào hoạt động trong nhiều tháng qua, dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận đưa vào sử dụng.

Khối văn phòng hoạt động khi chưa được nghiệm thu

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm việc với đại diện chủ đầu tư sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng.

Khối văn phòng thuộc dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square) đã đưa vào sử dụng dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận. Ảnh: Đình Phong.

Theo vị lãnh đạo này, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm bàn giao căn hộ theo hợp đồng đã ký với người dân. Đồng thời, doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại với khách hàng, thông tin đầy đủ về quá trình triển khai dự án, những khó khăn, vướng mắc cũng như phương án thực hiện trong thời gian tới và xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể.

Phường cũng đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành việc đối thoại và báo cáo kết quả trong tháng 6/2026, tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện.

Đáng chú ý, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Xuân xác nhận khối văn phòng của dự án hiện chưa được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) chấp thuận đưa vào sử dụng.

Do đó, phường đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định, liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục nghiệm thu, đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý và văn bản chấp thuận đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh việc tiếp tục đôn đốc tiến độ dự án, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thanh Xuân cho biết, sẽ lập hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu theo quy định.