Hà Nội thúc tiến độ khu đô thị 7.000 tỷ đồng chậm triển khai 15 năm

TPO - UBND TP Hà Nội giao UBND phường Đông Ngạc mời thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vibex theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu vào Quý IV/2025.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Vibex.

Theo Quyết định, Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vibex do UBND phường Đông Ngạc là bên mời thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu vào Quý IV/2025.

UBND phường Đông Ngạc được giao tổ chức lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và quy định tại Điều 13, 14 Nghị định số 115/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Bảng theo dõi tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội

Hà Nội giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm đăng tải Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Khu đô thị Vibex do Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội đang quản lý, sử dụng thuộc xã Thụy Phương và Đông Ngạc, huyện Từ Liêm cũ.

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Vibex, tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt tại quyết định số 2041 ngày 7/5/2010. Sau đó, UBND TP đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu đô thị Vibex, tỷ lệ 1/500 với quy mô 48,5 ha.

UBND TP Hà Nội cho biết chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của khu đô thị Vibex tỷ lệ 1/500 đảm bảo tuân thủ theo định hướng của quy hoạch phân khu đô thị H2-1 tỷ lệ 1/2000 được duyệt.

Được biết, dự án khu đô thị Vibex được quy hoạch với quy mô dân số 7.000 người và có tổng mức đầu tư là 7.000 tỷ đồng. Khu đô thị được quy hoạch với các chức năng đất công cộng đô thị có diện tích 24.528m2, đất cây xanh đô thị 163.698m2, đất đường giao thông với tổng diện tích 117.911m2, đất ở biệt thự gần 19.000m2, đất ở liền kề hơn 14.000m2.

Sau 15 năm được phê duyệt, khu đất đang bị chiếm dụng sử dụng sai mục đích, chưa được triển khai.