Cuộc sống được nhiều người lao động mơ ước tại The Rise ở Hải Phòng

Chỉ vài phút là đến nơi làm việc, con được học ngay trong khu đô thị, chiều về cả gia đình cùng dạo bộ hay vui chơi ở công viên. Một nhịp sống cân bằng, trọn vẹn đang dần hiện hữu tại The Rise (Happy Home Tràng Cát), đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình lao động tại Nam Hải Phòng.

24h sống tại The Rise

Điều gì đưa một nơi ở trở thành tổ ấm? Với nhiều người lao động, câu trả lời không nằm ở diện tích căn hộ mà ở cách một ngày đi qua. Mỗi sáng có bớt vội vàng? Con đi học có thuận tiện? Sau giờ làm còn đủ thời gian dành cho gia đình?

The Rise tại Happy Home Tràng Cát giải đáp thỏa đáng tất cả những câu hỏi này.

6 giờ, thay vì cuống cuồng vượt qua nhiều tuyến đường đông đúc, cha mẹ chỉ mất vài phút đi bộ trên trục đường Hạnh Phúc để đưa trẻ tới hai trường học nằm ngay đối diện. Quãng đường ngắn biến việc đưa đón mỗi ngày thành những phút trò chuyện giữa bố mẹ và con trẻ, thay vì cuộc chạy đua với thời gian.

7 giờ, người lớn bắt đầu đi làm. Từ The Rise, chỉ khoảng 3-12 phút, người lao động có thể tới Khu công nghiệp Tràng Cát, Đình Vũ, trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế Cát Bi...

Mỗi ngày tiết kiệm vài chục phút di chuyển tới nhà máy, công sở đồng nghĩa bớt đi áp lực, giảm chi phí và có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

"Nhà gần nơi làm việc sẽ giúp mình chủ động việc đón con, đi chợ, nấu cơm cho cả gia đình. Chỉ cần tiết kiệm được 1-2 tiếng mỗi ngày cũng rất quý giá", chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi), công nhân Khu công nghiệp Đình Vũ, chia sẻ.

The Rise sở hữu vị trí đắt giá kế cận Công viên Kết Nối và Vườn Tương lai

Cuối giờ chiều, công viên Kết Nối rộng gần 7.000 m² và Vườn Tương Lai hơn 20.000 m² là điểm hẹn cho cả gia đình. Cha mẹ rèn luyện sức khỏe trên sân gym, bóng chuyền hơi, pickleball; trẻ nhỏ chạy nhảy ở sân cỏ đa năng; ông bà thong thả tản bộ, gặp gỡ hàng xóm tại các chòi nghỉ.

Khi thành phố lên đèn, nhịp sống được tiếp nối đầy hứng khởi tại khu thấp tầng Boutique Home kế cận. Ánh đèn rực rỡ từ các cửa hiệu mang đến một thiên đường mua sắm, giải trí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cư dân chỉ sau vài bước chân từ sảnh căn hộ.

Nếu trước đây, một ngày của nhiều người lao động chỉ gói gọn trong nhịp “công ty - phòng trọ”, thì tại The Rise, từng khoảng thời gian đều được lấp đầy bằng những trải nghiệm quý giá cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Những thay đổi tưởng như rất nhỏ mỗi ngày sẽ góp phần tạo nên một cuộc sống cân bằng, vốn đã trở thành thước đo của một khu đô thị đáng sống.

Căn hộ tại The Rise là nơi người lao động trở về và tìm thấy sự thư thái mỗi ngày

Chuẩn sống all-in-one tạo giá trị bền vững

Hàng nghìn người lao động tại khu vực Nam Hải Phòng đang mong ngóng từng ngày dọn về tổ ấm The Rise cũng như Happy Home Tràng Cát.

Đáp lại sự mong chờ về một không gian sống mới là công trường hối hả với nhịp đổi thay từng ngày. Tính đến đầu tháng 7/2026, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và hệ tiện ích tại Happy Home Tràng Cát đang được triển khai đồng bộ.

Dự kiến cuối năm, 3 công viên nội khu, tổng quy mô gần 20.000 m² sẽ được đưa vào vận hành, đồng thời 100% các tòa căn hộ hoàn thiện cất nóc. Sang năm 2027, dự án dự kiến bàn giao toàn bộ, hoàn thiện diện mạo một khu đô thị hiện đại với cộng đồng khoảng 10.000 cư dân.

Vượt lên một dự án đơn lẻ, Happy Home Tràng Cát còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển NƠXH của Hải Phòng.

Năm 2027, thành phố được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 7.200 căn. Riêng Happy Home cung cấp hơn 3.800 căn hộ, tương đương hơn một nửa chỉ tiêu trong năm.

Happy Home Tràng Cát cung cấp cho thị trường hơn 3.800 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 10.000 cư dân

Bên cạnh nguồn cung lớn, điều tạo nên sự khác biệt nằm ở cách dự án nâng chuẩn của phân khúc nhà ở xã hội cho người lao động.

Thay vì tối đa hóa mật độ xây dựng, Happy Home Tràng Cát dành tới gần 70% quỹ đất cho cảnh quan cùng 59 tiện ích ngoài trời theo mô hình all-in-one đặc trưng của các dự án thương mại Vinhomes. Đây sẽ là không gian sống toàn diện, nơi người lao động có thể nghỉ ngơi và tận hưởng những giá trị sống trong cùng một không gian.

Tại Nam Hải Phòng, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải cùng chuỗi khu công nghiệp, cảng biển và logistics vẫn tiếp tục mở rộng, kéo theo hàng trăm nghìn lao động đến sinh sống và làm việc. The Rise cũng như Happy Home Tràng Cát chính là mảnh ghép giúp hoàn thiện hệ sinh thái phát triển của khu vực.

Khi người lao động được an cư trong một môi trường văn minh, đầy đủ tiện ích và giàu mảng xanh, thành phố không chỉ giải được bài toán về nhà ở, mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng sức hút đầu tư và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong nhiều năm tới.