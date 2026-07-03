Vinhomes trao thưởng VinFast VF9, AlphaReal củng cố vị thế Hạng A

Ngày 01/7, Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Bất động sản Alpha (AlphaReal) chính thức nhận bàn giao xe điện VinFast VF9 từ chủ đầu tư Vinhomes. Đây là phần thưởng dành cho Đại lý bán hàng xuất sắc nhất dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

AlphaReal hiện là Đối tác phân phối Hạng A của Vinhomes – Cấp xếp hạng cao nhất trong hệ thống đối tác phân phối trên toàn quốc. Để đạt được xếp hạng này, doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe do Vinhomes đặt ra về năng lực triển khai, hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng lực phát triển đội ngũ và khả năng đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc phân phối các dự án trọng điểm.

Thành tích kinh doanh nổi bật tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã giúp AlphaReal trở thành một trong hai đại lý được Vinhomes vinh danh Đại lý bán hàng xuất sắc nhất. Lễ bàn giao VinFast VF9 là sự ghi nhận cho những đóng góp của doanh nghiệp trong quá trình phân phối dự án và đồng hành cùng khách hàng.

Tổng Giám đốc AlphaReal ông Hoàng Liên Sơn nhận hoa từ Giám đốc Kinh doanh Vinhomes bà Trần Thị Ý Như tại lễ bàn giao.

Ông Hoàng Liên Sơn - Tổng Giám đốc AlphaReal - cho biết: "Đây là niềm tự hào của toàn thể đội ngũ AlphaReal. Chiếc VinFast VF9 không đơn thuần là phần thưởng, mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần quyết tâm, sự chuyên nghiệp và những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên trong suốt quá trình đồng hành cùng khách hàng."

AlphaReal vinh danh đại lý bán hàng xuất sắc dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trong sự kiện Hội quân Vinhomes.

Cũng theo ông Hoàng Liên Sơn, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển minh bạch, chuyên nghiệp, chất lượng tư vấn cùng uy tín thương hiệu chính là nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững.

Những năm gần đây, AlphaReal tập trung đầu tư vào đào tạo đội ngũ, chuẩn hóa quy trình bán hàng, ứng dụng công nghệ trong quản trị và xây dựng hệ thống tư vấn chuyên sâu nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp liên tục ghi dấu ấn tại các dự án quy mô lớn của Vinhomes, củng cố vị thế Đối tác chiến lược – Đại lý phân phối hạng A (hạng cao nhất trong hệ thống đơn vị phân phối).

Đối với dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, AlphaReal đã chủ động huy động nguồn lực, đầu tư bài bản vào công tác đào tạo đội ngũ tư vấn, chuẩn hóa quy trình bán hàng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình giao dịch. Kết quả đạt được đã góp phần giúp doanh nghiệp đạt danh hiệu Đại lý bán hàng xuất sắc nhất, đồng thời nhận phần thưởng VinFast VF9 theo chương trình vinh danh của chủ đầu tư.

AlphaReal tổ chức sitetour đào tạo thực tế cho đội ngũ kinh doanh tại Vinhomes Sài Gòn Park – Dự án trọng điểm Tây Bắc TP.HCM.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Hoàng Liên Sơn nhận định doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế về đội ngũ, công nghệ và hệ thống quản trị, đồng thời đồng hành chặt chẽ cùng Vinhomes trong việc phân phối các dự án chiến lược.

Mục tiêu của AlphaReal là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và trải nghiệm giao dịch bất động sản, mang đến những giải pháp đầu tư và an cư hiệu quả cho khách hàng; đồng thời gia tăng giá trị cho các chủ đầu tư, đối tác chiến lược, tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị phân phối bất động sản uy tín, chuyên nghiệp và dẫn đầu thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án Vinhomes do AlphaReal phân phối, cũng như cơ hội hợp tác và tuyển dụng, vui lòng liên hệ:

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