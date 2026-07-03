Loài cua cạn khổng lồ xuất hiện ở Gia Lai

TPO - Một cá thể cua “khổng lồ”, được cho là giống cua xe tăng, xuất hiện tại Quy Hòa, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Hình ảnh cá thể cua nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến về danh tính của loài này.

Cá thể cua có kích thước lớn được bắt gặp ở khu vực Quy Hòa. Clip: Quang Thủy.

Ngày 3/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quang Thủy, một chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt gặp một cá thể cua có kích thước lớn, hình dáng rất giống cua xe tăng tại khu vực Quy Hòa.

Theo ông Thủy, cá thể cua là con đực, có sải càng dài khoảng 30cm, chiều rộng mai đạt 9,5cm. Điều khiến ông ấn tượng là hai càng phát triển không cân xứng, trong đó một càng lớn gấp 4-5 lần càng còn lại. Cua có tám chân nhọn, không phải chân bơi, dáng đứng vững chãi và rất đặc trưng.

Ông Thủy cũng cho biết, đây là lần đầu tiên ông bắt gặp một con cua có kích thước lớn và hình dáng kỳ lạ như vậy.

Cua có sải càng dài khoảng 30cm, chiều rộng mai đạt 9,5cm. Ảnh: Quang Thủy.

Sau khi đối chiếu các tài liệu và tra cứu thông tin, ông Thủy nhận thấy cá thể này có nhiều đặc điểm trùng khớp với cua xe tăng (tên khoa học là Cardisoma carnifex). Đây được xem là loài cua cạn lớn nhất Việt Nam và bán đảo Đông Dương.

Điều đáng chú ý, theo ông Thủy, khi ông bắt được cá thể cua, nhiều người dân địa phương cho biết chúng xuất hiện khá nhiều ở khu vực Quy Hòa, tên thường gọi "còng dái".

Thông tin cũng được các trang mạng chia sẻ, để đi tìm câu trả lời.

Dù vậy, nhiều người cũng băn khoăn vì kích thước của cá thể này lớn hơn rất nhiều so với các loài còng thông thường. Cũng theo ông Thủy, nếu xác định đúng là cua xe tăng thì đây sẽ là phát hiện rất thú vị đối với địa phương, bởi từ trước đến nay loài này chủ yếu được ghi nhận ở Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Tuy nhiên, qua đặc điểm hình thái, chuyên gia nhận định nhiều khả năng đây là cua đá, khả năng cao là loài Gecarcoidea lalandii.