Shark Bình bị cáo buộc ‘rửa tiền’ giúp Mr Pips hơn 318 tỷ đồng

TPO - Theo kết luận điều tra mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc tham gia rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (tức siêu lừa Mr Pips).

Shark Bình giúp Mr Pips rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án có Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, chủ Công ty Ngân Lượng) và Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An, nhân viên của Bình), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh, nhân viên của Bình) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Theo kết luận, sau khi từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với bị can Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến của Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Đầu năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của mình nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý, giữ nguyên mức phí.

Kết luận bổ sung xác định, Nam sau đó tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường là tên sàn – Hỗ trợ kỹ thuật ví dụ như “GKFX – hỗ trợ kỹ thuật” trong nhóm này có Tâm cùng nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật và nhân viên của công ty chứng khoán Phó Đức Nam...

Shark Bình và Mr Pips.

Biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp dịch vụ

Tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Bị can Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Nguyễn Hòa Bình nội dung trên.

Cơ quan tố tụng cho rằng, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn cho ví Ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Điều tra xác định, Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forex.

Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành.

Để thực hiện chỉ đạo của Bình, từ tháng 6/2020 - 2021, khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví sàn Forex của Phó Đức Nam, bị can Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram chuyển cho Tâm. Sau đó, Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam rồi chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn giao dịch chuyển tài liệu cho Tâm rồi chuyển cho Nguyễn Thị Nam qua ứng dụng Telegram.

Từ giữa năm 2021 - 2022, Tâm cho bị can Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nạp, tiền rút) và email ví ngân lượng.

Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram để Nguyễn Thị Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an nhằm che giấu sai phạm.

Kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, từ 15/6/2020 - 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền cũng tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.