2.500 người sập bẫy 'hợp đồng kỳ nghỉ': Bộ Công an quyết thu hồi 2.600 tỷ đồng

TPO - Hơn 2.500 người đã gửi đơn tố giác, 40 vụ án với hơn 525 bị can đã bị khởi tố, số tiền bước đầu xác định bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Bộ Công an khẳng định sẽ điều tra toàn bộ đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc "hợp đồng kỳ nghỉ", đồng thời thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại và cảnh báo 4 thủ đoạn đánh vào tâm lý nhà đầu tư.

Trưa 4/7, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan đến “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Về các vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, Bộ Công an chỉ đạo xác minh làm rõ toàn bộ đường dây, đồng thời thu hồi triệt để tối đa tiền chiếm đoạt.

Về số liệu, riêng Công an Hà Nội và TP.HCM đã nhận 2.500 phản ánh, tố giác liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Trên cơ sở này, cơ quan điều tra công an Hà Nội và TP.HCM đã tiến hành khởi tố 40 vụ án và hơn 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có 2 bị can bị khởi tố 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: PV

Theo đại diện Bộ Công an, bước đầu tài sản chiếm đoạt được xác định khoảng 2.600 tỷ đồng, đang trong giai đoạn tích cực điều tra xử lý để thu hồi tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng nêu rõ thủ đoạn chính của loại hình vụ án hợp đồng kỳ nghỉ. Về hình thức, các đối tượng đều thành lập các doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Khách hàng được các đối tượng này tập trung nhắm vào là những người có tài chính, trung niên, người có nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe… Thủ đoạn cơ bản nhất là tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trả trước để nhận thành quả sau

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, có 4 thủ đoạn cơ bản được các đối tượng sử dụng.

Thứ nhất là sử dụng những hình thức như: miễn phí quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn… “Đây là từ khóa chung của loại hình này, đánh vào tâm lý của người bị hại”, ông Toản cho hay.

Thứ hai, các đối tượng tác động vào tâm lý theo hướng những loại ưu đãi này được triển khai trong thời gian rất ngắn, nhằm tạo khan hiếm ảo, thúc đẩy tâm lý phải tham gia hợp đồng đóng tiền.

Công an Hà Nội và TP.HCM đang tập trung điều tra các vụ án về hợp đồng kỳ nghỉ.

Thứ ba, các loại hình này đều “trả trước để nhận thành quả sau”, phải chuyển tiền trước cho các đối tượng, tương tự như đầu tư để kỳ vọng nhận lãi suất. Nhưng thực tế các bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng hay rút tiền đều không nhận được tiền.

Thủ đoạn thứ tư là, các đối tượng đều hứa hẹn hoặc tìm cách để kêu gọi đóng thêm tiền.

“Công an Hà Nội và TP.HCM đang tập trung điều tra các vụ án này, đề nghị các bị hại liên quan liên hệ cung cấp thông tin, đảm bảo quyền lợi cá nhân và hỗ trợ điều tra”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Đại diện Bộ Công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với loại hình này. thủ đoạn rất truyền thống dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, cần cảnh giác với loại hình ưu đãi có quà tặng, việc nhẹ lương cao, lãi suất cao…

“Đây đều là những thủ đoạn cần hết sức tỉnh táo, là mô típ chung của lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo.

Không chỉ lừa đảo dưới dạng kỳ nghỉ, theo đại diện Bộ Công an, tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng cũng sử dụng các thủ đoạn tương tự như thế này.

“Nếu được mời chào đầu tư ai cũng thắng, lãi suất cao, lợi nhuận cao thì phải hết sức cảnh giác. Đề nghị người dân tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp, dự án, lĩnh vực trước khi tham gia đầu tư. Nếu có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu lừa đảo phải tố giác ngay với lực lượng chức năng và lực lượng công an”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.