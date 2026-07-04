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Pháp luật

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Vụ Mr Pips lừa đảo, đề nghị truy tố thêm 113 người

Hoàng An

TPO - Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 188 bị can. So với kết luận ban đầu, số bị can bị đề nghị truy tố tăng 113 người.

Thêm 113 người bị đề nghị truy tố

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, 155 người khác bị cáo buộc một trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đáng chú ý, kết luận điều tra bổ sung lần này, số lượng bị can bị đề nghị truy tố là 188 bị can, tăng thêm 113 bị can so với kết luận điều tra lần đầu.

Theo kết luận, năm 2018, Mr Pips quen đối tượng Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi cùng bàn bạc về việc thành lập trang web để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang này sẽ kết nối với ứng dụng MT4, MT5 và có tên tiếng Anh giống với sàn chứng khoán quốc tế. Song về bản chất, các trang này không kết nối để hoạt động được ở thị trường thế giới.

Bắt đầu thực hiện kế hoạch, Nam cùng một người khác xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ.

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Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam

Mua hàng chục bất động sản và vàng miếng để rửa tiền

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex...,nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”. Trong đó, Phó Đức Nam là người có hành vi bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cho rằng, Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa, bị can Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, điều tra cáo buộc năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Hoàng An
#Phó Đức Nam #Lê Khắc Ngọ #Mr Pips #Mr Pips lừa đảo #Lừa đảo Mr Hunter

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