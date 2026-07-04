Một lần nữa, cả thế giới gọi tên Cape Verde

TPO - "Gã tí hon" Cape Verde đã chơi một trận quật cường trước nhà đương kim vô địch Argentina và chỉ chịu thua vì khoảnh khắc định mệnh ở phút bù giờ.

Hãy nhìn vào Lionel Messi để thấy Argentina vừa trải qua trận đấu chật vật ra sao trước Cape Verde. Người đội trưởng 39 tuổi phải chơi trọn vẹn 120 phút trước Cape Verde, đó chắc chắn là điều nằm ngoài kế hoạch của Argentina. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ Messi ở lại sân tới tận cùng trận đấu. Vì, Argentina đã sợ hãi về kịch bản bị loại sớm ở World Cup 2026.

Một lần nữa, cả thế giới gọi tên Cape Verde. Đại diện châu Phi đã đi qua hành trình như mơ tại World Cup 2026 để góp mặt tại vòng knock-out. Họ chạm trán Argentina. Phần lớn đều nghĩ cuộc vui của Cape Verde phải dừng lại từ đây. Đúng là Cape Verde đã dừng lại, nhưng cái cách họ thua không đơn giản như tưởng tượng của số đông. Thay vào đó, Vozinha và các đồng đội đã chơi thật sự ấn tượng để khiến đội bóng mạnh hơn "vắt" đến giọt thể lực cuối cùng.

Bùng nổ mạng xã hội vì Cape Verde

Argentina thắng Cape Verde để tiến vào vòng 16 đội, đây là điều hiển nhiên phải xảy ra. Còn việc Cape Verde khiến Argentina phải bước vào hiệp phụ và chật vật đến tận thời điểm cuối để ghi bàn thắng 3-2, đây là cơn địa chấn thật sự của làng bóng đá.

Mạng xã hội đã bùng nổ vì trận đấu quật cường của Cape Verde. Họ thất bại, nhưng không một ai chê trách thầy trò HLV Bubista cả. Thay vào đó là sự tiếc nuối cho đảo quốc nhỏ bé ở châu Phi vì nếu Cape Verde may mắn hơn, tập thể kỳ diệu này đã kéo trận đấu vào loạt luân lưu 11 m may rủi.

Cape Verde được ca ngợi dù phải nhận thất bại.

Từ khóa "Cape Verde" và "Vozinha vs Messi" nhanh chóng dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội X. Với một trận đấu của Argentina có Messi, từ khóa "Messi" luôn là tâm điểm thu hút chú ý từ cộng đồng mạng toàn cầu. Nhưng riêng hôm nay, cục diện thay đổi vì cơn sốt mang tên Cape Verde, đặc biệt là thủ môn Vozinha còn mạnh mẽ hơn thế.

Từ đầu World Cup 2026, sức hút của Cape Verde trên mạng xã hội đều xoay quanh màn trình diễn của Vozinha. Thủ môn 40 tuổi lại có thêm trận đấu để đời với 7 pha cứu thua, trong đó có 4 tình huống cản phá pha dứt điểm từ Messi. Tâm điểm trong màn tỏa sáng của Vozinha là khoảnh khắc từ chối quả đá phạt của thủ quân tuyển Argentina.

Phút 72, Vozinha trong lúc mải chỉ huy hàng rào bị động khi Messi dứt điểm. Thủ môn 40 tuổi đứng lệch hẳn vào góc phải nhưng vẫn kịp di chuyển và đổ người để cản phá cú sút từ Messi, hướng về góc trái. Các đoạn video về khoảnh khắc cứu thua của Vozinha đã hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

"Argentina thắng trận đấu nhưng Cape Verde đã chiến thắng trái tim của chúng ta. Một màn trình diễn không thể tin nổi", tài khoản UTDTrey viết. Tài khoản FelipeCar nhắn nhủ: "Cape Verde đã phơi bày mọi điểm yếu của Argentina rồi. Một tập thể phi thường và xứng đáng được ca ngợi dù phải nếm thất bại".

Câu chuyện cổ tích về những "gã tí hon" sắm vai ngựa ô, gạt giò các ông lớn tại World Cup thời nào cũng có. Nhưng hành trình của Cape Verde tại World Cup 2026 đặc biệt hơn tất cả. Họ được chú ý từ đầu giải đấu với câu chuyện: "Đảo quốc có dân số chỉ hơn 500.000 giành vé dự World Cup 2026". Sau đó, câu chuyện vượt khó của các cầu thủ, họ lớn lên, thi đấu từ khắp nơi trước khi tìm về cội nguồn để khoác áo đội tuyển quê hương dự World Cup gây xúc động mạnh.

Cape Verde đến World Cup 2026 với vị thế tân binh nhưng màn trình diễn của tập thể này tuyệt vời như thể một đội tuyển hạng khá. Họ cầm hòa Tây Ban Nha, khiến Uruguay chia điểm và buộc Argentina bước vào hiệp phụ. Đôi khi thất bại trong bóng đá còn hơn cả một chiến thắng. Và hôm nay, cả làng túc cầu phải tôn vinh một tập thể bại trận, mang tên Cape Verde.

Cơn sốt mang tên Vozinha

Sau trận đấu mới nhất của Cape Verde và Argentina, thủ môn Vozinha lại là cái tên gây bão trên mạng. Lượng theo dõi (follow) cho trang cá nhân của anh trên Instagram tiếp tục tăng chóng mặt, hiện chuẩn bị cán mốc 20 triệu lượt theo dõi. Anh đã đi vào lịch sử với vị thế của cầu thủ nổi tiếng nhanh nhất, chỉ sau 4 trận đấu, từ một thủ môn vô danh đã tiến lên vị thế ngôi sao bóng đá có sức ảnh hưởng hàng đầu.

Mạng xã hội thay nhau chế hình ảnh về Vozinha ở trận Argentina. Cư dân mạng ví anh như một chiếc xe buýt dựng trước khung thành Cape Verde. Một số CĐV dí dỏm phác họa Vozinha thành người khổng lồ khi đối diện Messi. Thủ môn 40 tuổi có một pha bóng rê qua tiền đạo đối thủ ngay ở khu vực cấm địa và khoảnh khắc ấy tiếp tục gây bão mạng xã hội.

Vozinha thật sự đổi đời từ World Cup 2026.

Vozinha là người hưởng lợi nhiều nhất sau chiến dịch lịch sử của Cape Verde. Ở tuổi 40, Vozinha có thể đã chơi kỳ World Cup đầu tiên, cũng là cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng chỉ cần 4 trận đấu bùng nổ, thủ môn này đổi đời vì hiệu ứng trên mạng xã hội. Sức hút của Vozinha trên Instagram, X còn hơn cả thủ môn huyền thoại Manuel Neuer (14,5 triệu follow).

Một thủ môn xuất sắc như Gianluigi Donnarumma cũng chỉ có hơn 6 triệu follow cho nền tảng Instagram. Hay Alisson Becker, thủ môn số 1 tuyển Brazil, hút hơn 9 triệu follow. Vozinha đã có nền tảng cực tốt để phát triển sự nghiệp cá nhân, trong trường hợp giã từ sự nghiệp sân cỏ. Thực tế là xuyên suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, thủ môn của Cape Verde đã nhận một loạt lời mời hợp tác từ các nhãn hàng thể thao, đồ uống đình đám thế giới.

Tạm biệt Cape Verde. Họ đã dừng bước và không còn gây bão trên mạng xã hội ở chặng đường còn lại tại World Cup 2026. Nhưng cái tên Cape Verde, thủ môn Vozinho đã mãi mãi đi vào lịch sử World Cup về tinh thần quật cường, không từ bỏ dù chạm trán đối thủ mạnh nhất. Cape Verde tạo nên câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ chẳng kém giai thoại về "Những chú lính chì dũng cảm" của Đan Mạch ở EURO 1992.