NSND Thanh Lam cùng hàng trăm hoa hậu, người mẫu nhuộm trắng Lăng Cô, Huế

TPO - Hàng trăm nghệ sĩ, hoa hậu và người mẫu, trong đó có NSND Thanh Lam, Hoa hậu Tiểu Vy, Giáng My, đồng loạt diện trang phục trắng khi tham dự show thời trang Serenade of Summer - Mùa hè đẹp nhất Resort 2026 của VUNGOC&SON tại Lăng Cô (Huế).

Rừng hoa hậu đổ bộ Lăng Cô

Thảm đỏ Serenade of Summer - Mùa hè đẹp nhất tại Banyan Tree Lăng Cô quy tụ hàng trăm dàn hoa hậu, á hậu. Sự xuất hiện của hàng loạt người đẹp như Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa, Lương Thùy Linh, Lê Âu Ngân Anh, Yolina Lindquist, Chelsea Fernandez, Phương Linh, Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Thúy An, Quỳnh Anh, Phương Nga, Quỳnh Châu, Cẩm Ly... cùng nhiều người đẹp khác tạo nên khung cảnh được ví như một "rừng hoa hậu" giữa không gian biển Lăng Cô.

Điểm nhấn của thảm đỏ là sự thống trị của gam trắng với nhiều cách xử lý phom dáng. Hoa hậu, á hậu lựa chọn từ những thiết kế cúp ngực tối giản, váy quây đính hoa 3D, đầm ôm tôn đường cong đến các mẫu váy công chúa phồng, chất liệu organza, lông vũ và voan nhiều tầng.

Bên cạnh đó là loạt thiết kế khoét eo, hở vai, trễ vai, xẻ ngực vừa phải hay tạo phom điêu khắc, mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Phụ kiện được tiết chế, kiểu tóc búi gọn hoặc buộc thấp giúp tổng thể đồng điệu, làm nổi bật tinh thần sang trọng giữa không gian biển Lăng Cô.

Sự đồng bộ về trang phục kết hợp với dàn hoa hậu, á hậu, người mẫu, nghệ sĩ và các gương mặt có sức ảnh hưởng khiến không gian sự kiện trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý trước khi đêm diễn bắt đầu.





Nửa showbiz Việt tề tựu tại Huế

Bên cạnh dàn hoa hậu, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, MC và người mẫu như Thanh Lam, Giáng My, Mai Thu Huyền, Hoàng Oanh, Đoan Trang cùng gia đình, vợ chồng NSND Cẩm Vân - Khắc Triệu, Mỹ Lệ, Tuấn Ngọc, Nhan Phúc Vinh, Trần Nghĩa, Đức Hải... cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí.

Theo dresscode, khách mời đồng loạt lựa chọn trang phục màu trắng. Nghệ sĩ nam chủ yếu diện suit, blazer, sơ mi hoặc các thiết kế linen mang tinh thần nghỉ dưỡng, trong khi nghệ sĩ nữ xuất hiện với nhiều kiểu đầm ren, voan, lụa, organza, đính hoa nổi, xếp ly hay tua rua. Dù đa dạng về phom dáng và chất liệu, tổng thể vẫn giữ sự thống nhất về màu sắc.

Khác với thảm đỏ rực rỡ, các thiết kế lựa chọn sự tối giản để tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Hàng trăm khách mời cùng xuất hiện trong một bảng màu duy nhất, tạo nên diện mạo đồng nhất cho toàn bộ không gian.

Khoảng 100 người mẫu nhuộm trắng show diễn

Hậu trường diễn ra khẩn trương khi hơn 100 người mẫu hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối. Từ trang phục, phụ kiện, tóc, trang điểm đến đội hình trình diễn đều được rà soát kỹ lưỡng trước khi các người mẫu bước ra sàn runway.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng trực tiếp có mặt tại khu vực hậu trường để chỉnh sửa từng chi tiết trang phục, phụ kiện và thần thái cho người mẫu. Bộ đôi liên tục trao đổi với ê-kíp sản xuất, đạo diễn và các bộ phận kỹ thuật nhằm bảo đảm mọi phần trình diễn diễn ra đúng kịch bản chuẩn bị trong nhiều tháng.

Theo concept của show diễn, toàn bộ dàn người mẫu xuất hiện trong các tạo hình tông trắng đồng bộ, từ trang phục, tóc giả đến phụ kiện, tạo nên diện mạo thống nhất ngay từ hậu trường. Sau khi hoàn tất những bước chuẩn bị cuối, hàng trăm người mẫu lần lượt di chuyển ra khu vực trình diễn để mở màn bộ sưu tập.