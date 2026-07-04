Bắt nhóm người nước ngoài ra Phú Quốc để lừa đảo trực tuyến

TPO - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Phú Quốc) phối hợp các đơn vị chức năng vừa bắt giữ 4 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ Campuchia tới đây để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Ngày 4/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 4 người quốc tịch Trung Quốc có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng bằng công nghệ cao.

Bốn người Trung Quốc bị bắt giữ, bước đầu khai nhận nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Ảnh: Tiến Vinh.

Trước đó, sáng 3/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn và kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh tại các cảng biển, tổ công tác Bộ đội Biên phòng phát hiện một xe taxi đang lên phà tại khu vực cảng Bãi Vòng (đặc khu Phú Quốc) để vào Hà Tiên (An Giang).

Thấy bất thường, khi đây là phà hàng, không được phép chở hành khách, lực lượng Biên phòng tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, ngoài tài xế có hộ khẩu thường trú tại đặc khu Phú Quốc, trên xe taxi còn có 4 người quốc tịch Trung Quốc, gồm: Li Zhong Guo (SN 1980, tỉnh Hắc Long Giang), Chai Ren Shang (SN 1992, tỉnh Hải Nam), Xu Xin Wen (SN 2000, tỉnh Hồ Bắc) và Zhang Wen Bo (SN 2005, tỉnh Quảng Tây).

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, đã từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó di chuyển ra Phú Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo lực lượng chức năng, đây là các đối tượng lừa đảo đang bị cơ quan công an truy bắt, nằm trong chuyên án người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến tại địa bàn đặc khu Phú Quốc.