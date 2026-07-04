Tổng thống Nga thẳng thừng cảnh báo Ukraine và đồng minh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Mátxcơva sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga, đồng thời cảnh báo những người ủng hộ Ukraine về những “quyết định lớn” có thể xảy ra trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Tổng thống Putin ngày 3/7 đã đến thăm một sở chỉ huy và họp với các quan chức quân sự cấp cao, trong đó ông được nghe báo cáo về đà tiến công của quân đội Nga ở Donbass, bao gồm cả việc giành quyền kiểm soát cứ điểm Konstantinovka.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng lưu ý các chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga “phải hành động một cách nhịp nhàng và hợp lý, làm mọi việc cần thiết để bảo toàn tính mạng của binh sĩ và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu”.

“Tuyên bố khoe khoang của các nhà lãnh đạo Kiev về những thành công về cơ bản là có lợi cho chúng ta”, ông Putin nói thêm. “Hành động và tuyên bố của họ chắc chắn đang gây rối loạn cả chính họ và những người ủng hộ họ”.

Tuy nhiên, để củng cố cho “những thành công giả tạo trên chiến trường”, Kiev có thể thực hiện một số vụ tấn công mang tính chất đánh lạc hướng, ông Putin cảnh báo.

Tổng thống Putin đặt câu hỏi liệu các nước ủng hộ Kiev ở châu Âu có đang công khai khuyến khích các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hay không, sau khi ca ngợi việc sử dụng công nghệ máy bay không người lái “sáng tạo” của Ukraine trong tuyên bố chung hồi đầu tháng 6.

Ông tuyên bố Nga sẽ đáp trả tương xứng, và ra lệnh cho quân đội tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn hoặc theo nhóm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự của Ukraine, cũng như các cơ sở hỗ trợ hoạt động quân sự của nước này.

“Đối phương càng cố gắng thực hiện nhiều cuộc tấn công vào chúng ta, thì vùng an toàn mà chúng ta phải tạo ra ở lãnh thổ lân cận càng lớn”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng đưa ra lời cảnh báo ngầm đối với những người ủng hộ Kiev trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và “những kẻ kích động chiến tranh”, ra lệnh cho quân đội phân tích sự tham gia trực tiếp của họ vào các hành động chiến đấu trên mặt đất.

“Việc phân tích này là cần thiết để chúng ta có thể đưa ra những quyết định lớn trong tương lai”, ông Putin tuyên bố.