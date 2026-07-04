Người Mỹ vất vả đón Quốc khánh 250 năm giữa nắng nóng cực đoan

TPO - Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ giành độc lập đang diễn ra sôi động trên khắp nước Mỹ, nhưng những màn thể hiện lòng tự hào dân tộc bị cản trở bởi thời tiết nắng nóng cực đoan.

Ngày 3/7, Tổng thống Donald Trump lên đường tới bang South Dakota để phát biểu và dự màn bắn pháo hoa tại Núi Rushmore. Trước khi ông đến, khu vực này xảy ra mưa giông.

Trong điểm nhấn mới lạ, Quảng trường Thời đại ở TP. New York sẽ tổ chức nghi thức thả quả cầu vào đúng nửa đêm để chào đón Quốc khánh 4/7, với không khí náo nhiệt vốn chỉ thường thấy vào đêm Giao thừa.

Màn trình diễn chào mừng 250 Quốc khánh Mỹ tại Philadelphia. (Nguồn: AP)

Tại thủ đô Washington, tiếng động cơ máy bay chiến đấu thực hiện các màn bay biểu diễn vang khắp thành phố. Ở New York, Thị trưởng Zohran Mamdani có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, mô tả nước Mỹ là quốc gia “đầy những mâu thuẫn, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực mỗi ngày để hướng tới lý tưởng hoàn thiện như khi được khai sinh”.

Đến đầu giờ chiều tại Washington, hàng trăm người có mặt tại Công viên quốc gia National Mall, nơi diễn ra Hội chợ Great American State Fair. Họ chụp ảnh các màn trình diễn trên không và tìm cách tránh nóng trong những chiếc lều bán nước chanh. Nhiều người mặc trang phục mang màu quốc kỳ Mỹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi dưới cái nóng gay gắt.

Glenn Brooks, người từng được Tổng thống Trump ân xá vì tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, cho biết ông “rất biết ơn khi được tham gia sự kiện trọng đại này.”

Cao trào của đợt kỷ niệm là ngày 4/7, khi pháo hoa đồng loạt rực sáng tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ, các bữa tiệc nướng ngoài trời và buổi liên hoan khu phố. Tổng thống Trump sẽ có bài phát biểu tại Công viên trung tâm trước khi chứng kiến màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử.

Người Mỹ đón Quốc khánh trong nắng nóng gay gắt. (Ảnh: AP)

Bên cạnh không khí lễ hội là những lo ngại nghiêm trọng về an toàn khi nhiều khu vực ở Trung Tây và Bờ Đông đang trải qua đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục. Giới chức khuyến cáo người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm cần uống đủ nước và thường xuyên nghỉ ngơi tại các địa điểm có điều hòa nhiệt độ.

TP. Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành Salute to Independence dự kiến diễn ra trong ngày 3/7.

Tại Washington, Hội chợ Great American State Fair phải đóng cửa vào đầu giờ chiều rồi mở cửa trở lại lúc 17 giờ.

Chương trình hòa nhạc Capitol Fourth - sự kiện truyền thống mỗi dịp Quốc khánh tại Washington - mở cửa muộn hơn thường lệ nhưng vẫn diễn ra với sự góp mặt của ca sĩ Patti LaBelle, ca sĩ nhạc đồng quê Trace Adkins, các thành viên tham gia sứ mệnh không gian Artemis II và màn pháo hoa phía trên dinh thự Mount Vernon của George Washington.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan ở phần lớn khu vực Trung Tây, Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc, trải dài từ miền đông bang Kansas đến miền nam bang Maine, bao gồm các thành phố St. Louis, Indianapolis, Baltimore, Philadelphia, New York và Boston.

Theo cơ quan này, chỉ số nhiệt - kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm - có thể lên tới 46,1 độ C.

Trong khi phần lớn nước Mỹ oằn mình dưới cái nóng ngột ngạt, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lại có thời tiết dễ chịu với mức nhiệt độ 15-20 độ C, thậm chí còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ.

Tại Seattle, những người hâm mộ bóng đá chuẩn bị cho trận đấu lớn giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ vẫn tận hưởng không khí mát mẻ.