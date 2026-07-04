Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

TPO - Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II/2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026;

Cùng với đó là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động hết sức tiêu cực đến an ninh, sụt giảm thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, gia tăng áp lực lạm phát, dẫn đến việc điều chỉnh chính sách của các nước, các đối tác lớn như tăng cường bảo hộ, dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng càng làm cho thương mại toàn cầu và tăng trưởng ngày càng bất ổn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Theo chương trình, sau phần thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.