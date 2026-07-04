Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Luân Dũng

TPO - Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II/2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026;

Cùng với đó là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027.

47tt1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường.

Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động hết sức tiêu cực đến an ninh, sụt giảm thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, gia tăng áp lực lạm phát, dẫn đến việc điều chỉnh chính sách của các nước, các đối tác lớn như tăng cường bảo hộ, dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng càng làm cho thương mại toàn cầu và tăng trưởng ngày càng bất ổn.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

57tt2.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng khẳng định, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Theo chương trình, sau phần thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Luân Dũng
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Hội nghị Chính phủ với địa phương #Kinh tế xã hội 6 tháng #Thủ tướng Lê Minh Hưng #giải ngân vốn đầu tư công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe