Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ngư dân dầm mưa chằng chống tàu thuyền tránh bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất là trong ngày hôm nay, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, hướng về vùng biển Quảng Ninh với cường độ không đổi, nhờ gặp các điều kiện rất thuận lợi như mặt biển ấm, đứt gió yếu.

Đến 16h chiều nay, tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, áp sát đất liền với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Trong tối và đêm nay, bão sẽ đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Ninh, gây ảnh hưởng trực tiếp cho các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên sau đó đổi hướng bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và bắt đầu suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h sáng 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 7, giật cấp 9.