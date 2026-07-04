Đà Nẵng: Chó, mèo thả rông sẽ đưa về khu nuôi nhốt tập trung

TPO - Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, chủ vật nuôi có thể đến nhận chó, mèo nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc được chính quyền địa phương xác nhận; đồng thời phải chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 3/7, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay đã ban hành quyết định về Kế hoạch hoạt động khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông trên địa bàn thành phố.

Khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông được bố trí tại Km13, đường tránh Nam Hải Vân, phường Hải Vân (Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố), số điện thoại liên hệ 0236.6284834.

Thời gian hoạt động trong giờ hành chính các ngày làm việc, buổi sáng từ 7h30 – 11h30, buổi chiều từ 13h30 – 17h30.

Đà Nẵng sẽ đưa chó, mèo thả rông về khu nuôi nhốt tập trung. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo kế hoạch, các xã, phường có thể thành lập tổ hoặc đội bắt giữ chó, mèo thả rông trên phạm vi từng địa phương hoặc liên địa phương. Sau khi được thành lập, các tổ, đội sẽ được tập huấn kỹ thuật bắt giữ chó, mèo.

Các địa phương quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông nơi công cộng. Đồng thời, công khai địa điểm tạm giữ chó bị bắt, thời gian tạm giữ và phương án xử lý đối với trường hợp sau 48 giờ kể từ khi thông báo mà chủ vật nuôi không đến nhận. Bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý chó, mèo và phòng, chống bệnh dại.

Đối với chó, mèo bị bắt giữ, quy trình tiếp nhận tại khu nuôi nhốt gồm khám lâm sàng để xác định đặc điểm, tình trạng sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận và bố trí nuôi nhốt phù hợp. Mỗi con vật được nuôi riêng trong một lồng có mã số quản lý, được theo dõi sức khỏe hằng ngày, chăm sóc, điều trị khi cần thiết, vệ sinh chuồng trại định kỳ và cho ăn hai lần mỗi ngày bằng khẩu phần bảo đảm dinh dưỡng.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi tiếp nhận, chủ vật nuôi có thể đến nhận chó, mèo nếu xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc được chính quyền địa phương xác nhận; đồng thời phải chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp chó, mèo chưa được tiêm phòng bệnh dại sẽ được tiêm vắc-xin trước khi bàn giao cho chủ nuôi.

Sau thời hạn 48 giờ mà không có người đến nhận, khu nuôi nhốt sẽ thành lập hội đồng xử lý. Tùy từng trường hợp, chó, mèo có thể được hiến tặng cho các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng; trường hợp chó, mèo chết hoặc mắc bệnh sẽ được tiêu hủy.