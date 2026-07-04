Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt youtuber 'Thiên báo SBC Biên Hòa' liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với youtuber 'Thiên báo SBC Biên Hòa' Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích xảy ra liên quan đến hiện tượng 'Thích Minh Tuệ'.

Ngày 4/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi 'Thiên Báo SBC Biên Hòa' thường xuyên sử dụng mạng xã hội như: Youtuber 'Thiên Báo SBC Biên Hòa', Facebook: “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội trong đó có việc bộ hành của Lê Anh Tú tức “Thích Minh Tuệ” tại nước ngoài.

1c8d472c-689d-4fa9-a4c6-7517536fd8df.jpg
Công an TP Đồng Nai bắt giữ chủ kênh youtuber 'Thiên Báo SBC Biên Hòa'

Đáng chú ý ngày 11/6/2025, hai nhóm youtuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” mâu thuẫn, đánh nhau.

Hậu quả Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích làm cho Nguyễn Quý Dậu “Dậu Nguyễn TV” bị thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ; khi về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM. Sau đó, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi cơ quan công an để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Hưng.

Ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Biar, Ấn Độ.

Ngày 24/6/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, cư trú tại phường Long Bình) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến ông 'Thích Minh Tuệ', ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 151/HĐTS-VP1 'thông báo người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo'.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số tiktoker, youtuber tiếp tục đeo bám “Thích Minh Tuệ” và quay video tán phát lên mạng xã hội câu like, câu view, trục lợi...cổ súy thái quá 'Thích Minh Tuệ', làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Công an TP Đồng Nai #Thiên Báo SBC Biên Hòa #hích Minh Tuệ #Đội SBC Biên Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe