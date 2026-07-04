Shakira ra sân cổ vũ Messi

TPO - Nữ ca sĩ Shakira thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ Messi trong trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7.

Sáng 4/7, ngôi sao nhạc pop người Colombia được nhìn thấy ngồi ở khu vực khán đài VIP theo dõi trận đấu giữa Argentina gặp Cape Verde tại vòng 32 đội của World Cup 2026.

Shakira diện áo hai dây màu trắng kết hợp kính râm gọng trắng cá tính. Trong hình ảnh được truyền hình ghi lại, nữ ca sĩ hào hứng dùng điện thoại quay lại các diễn biến trên sân đấu. Đồng hành cùng cô là hai con trai Milan và Sasha.

Shakira xuất hiện trên khán đài cổ vũ Messi.

Phong cách trẻ trung của nữ ca sĩ 49 tuổi lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trên nhiều nền tảng, khán giả bình luận sôi nổi về ngoại hình của nữ ca sĩ. Nhiều lời khen ngợi Shakira vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

Có mặt trên sân, Shakira chứng kiến khoảnh khắc siêu sao Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Đây là bàn thắng thứ 7 của Messi tại World Cup 2026.

Đây là lần thứ hai Shakira xuất hiện trên khán đài để theo dõi Messi và Argentina tại giải năm nay. Trước đó, nữ ca sĩ cũng ra sân, chứng kiến chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở vòng bảng.

Shakira từ lâu được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ hoàng World Cup". Nhiều khán giả nhận xét so với lần đầu góp mặt ở World Cup 2026, nhan sắc của cô không có nhiều thay đổi.

Năm 2006, Shakira góp giọng trong ca khúc Hips Don't Lie (Bamboo version) được FIFA sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quảng bá World Cup. Ca khúc nhanh chóng gây bão và trở thành bài hát được yêu thích nhất trong năm.

Tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Shakira tiếp tục ghi dấu ấn với Waka Waka (This Time for Africa). Ca khúc này trở thành một trong những bài hát World Cup thành công nhất lịch sử với hàng tỷ lượt xem và vẫn được phát tại nhiều sự kiện bóng đá cho đến ngày nay.

Ở World Cup 2014, Shakira gây chú ý khi thể hiện ca khúc La La La (Brazil 2014) và công khai chuyện tình giữa cô và cựu trung vệ Gerard Piqué. World Cup 2026, người đẹp trở lại với ca khúc chính thức mang tên Dai Dai, tiếp tục nhận được sự yêu thích của khán giả.

Với sự đồng hành cùng World Cup trong hai thập kỷ, Shakira được xem là nghệ sĩ có sự gắn bó bền chặt nhất với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Shakira trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup với những màn trình diễn được người hâm mộ nhớ mãi.

Nhiều khán giả cho rằng cứ mỗi kỳ World Cup tới, bên cạnh sự sôi động trên sân cỏ, họ lại háo hức chờ đợi được nghe những giai điệu cuốn hút của Shakira.